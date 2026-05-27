Accidente de tránsito en Tocancipá deja un muerto y siete heridos

Un bus intermunicipal se volcó en la vía Bogotá-Tunja causando la muerte de una mujer y dejando a siete personas heridas. Las autoridades atendieron a quince pasajeros en total y la vía permaneció cerrada durante las labores de rescate.

En la noche de este martes, se produjo un grave accidente de tránsito en la vía que conecta Bogotá con Tunja, específicamente en el municipio de Tocancipá .

Según el reporte de las autoridades, un bus intermunicipal, posiblemente de la empresa Concorde, se vio involucrado en el siniestro cuando transitaba por el sector conocido como Los Manzanos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá, con el apoyo de la Cruz Roja, la Defensa Civil y una ambulancia de la concesión vial de la zona. Los organismos de socorro atendieron a un total de 15 pasajeros del vehículo.

Lamentablemente, el accidente dejó un saldo fatal: una mujer perdió la vida. Adicionalmente, siete personas resultaron heridas y fueron trasladas de inmediato al hospital del municipio para recibir atención médica especializada. Otros siete pasajeros, según la valoración inicial, no requirieron ser transportados a un centro médico. Las autoridades confirmaron que la vía permaneció cerrada en el punto del accidente mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento de los escombros.

Este incidente ocurrió a pocos kilómetros de Bogotá, la capital del país, y las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que extreme las precauciones al transitar por la zona, dado que la carretera quedó con restricciones de movilidad. La investigación sobre las causas exactas del accidente continúa bajo la responsabilidad de las entidades competentes





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Accidente De Tránsito Tocancipá Bogotá-Tunja Bus Intermunicipal Heridos

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