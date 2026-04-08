Accidente de Tránsito en Tolima: Bus Intermunicipal Vuelca y Deja Tres Fallecidos

Un trágico accidente de tránsito en la vía Ibagué - Bogotá, a la altura de Payandé, Tolima, involucró a un bus intermunicipal de la empresa Coomotor, resultando en la muerte de tres personas. Las autoridades investigan las causas del siniestro y atienden a los heridos. El accidente afectó la movilidad en la importante vía.

Un trágico accidente de tránsito conmocionó la mañana de este martes 7 de abril en la vía nacional que conecta Ibagué con Bogotá, específicamente en la glorieta de Payandé , dentro del departamento del Tolima . Un autobús intermunicipal, perteneciente a la empresa Coomotor , se salió de la vía y finalizó volcado lateralmente, dejando un saldo lamentable de tres personas fallecidas hasta el momento.

Las autoridades informaron que el vehículo transportaba aproximadamente 27 pasajeros al momento del siniestro. Las investigaciones iniciales apuntan a diversas posibles causas, aunque los organismos de emergencia se encuentran desplegados en el lugar, brindando atención a los heridos y realizando las verificaciones necesarias para evaluar la situación completa. El suceso ha generado gran consternación y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad vial en esta transitada ruta. \El incidente se desarrolló en un tramo crucial de la carretera que une el corazón del país con el Tolima, una vía de alta afluencia vehicular, tanto de vehículos particulares como de transporte público. Según los primeros informes, el autobús de servicio intermunicipal perdió el control y se desvió de la calzada antes de volcarse sobre uno de sus costados. A causa del impacto, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que obligó a una rápida y coordinada intervención de los organismos de socorro. Unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de la concesión vial, ambulancias y agentes de tránsito se presentaron en el lugar para atender la emergencia. Los equipos de rescate trabajaron intensamente durante varios minutos para evacuar a los pasajeros, brindar asistencia médica a los heridos y garantizar la seguridad en la zona. El despliegue de recursos y la labor de los socorristas fueron fundamentales para mitigar las consecuencias del accidente. \Las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres personas a raíz del grave accidente. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas de manera oficial, ya que se están llevando a cabo los procedimientos pertinentes. Paralelamente, los organismos de emergencia continúan evaluando el estado de salud de los demás pasajeros que viajaban en el autobús. Algunos de ellos sufrieron lesiones y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada. Las autoridades también iniciaron las labores de inspección técnica para determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro vial. Entre las hipótesis que se están investigando se encuentran una posible falla mecánica, el exceso de velocidad por parte del conductor o las condiciones de la vía en el momento del accidente. Agentes de tránsito y unidades de la Policía de Tránsito permanecen en la zona, realizando el levantamiento de los cuerpos y recopilando toda la información relevante que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El accidente también provocó afectaciones en la movilidad sobre este corredor vial, uno de los más importantes del país, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución mientras se llevan a cabo las labores de atención y remoción del vehículo siniestrado, así como la normalización del tráfico en la zona





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