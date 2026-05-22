Accidente de tránsito fatal en Cartagena deja una persona muerta y otra gravemente herida

Un lamentable accidente de tránsito ocurre en el sur de Cartagena, donde una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida cuando una motocicleta en movimiento a alta velocidad colisionó contra un camión, frente al barrio La India, en inmediaciones del complejo deportivo Rocky Valdez.

Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este viernes en el sur de Cartagena , donde una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida cuando una motocicleta en movimiento a alta velocidad colisionó contra un camión, frente al barrio La India, en inmediaciones del complejo deportivo Rocky Valdez.

El conductor resultó gravemente lesionado y fue auxiliado en el lugar. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni su estado de salud actualizado. Las autoridades adelantan labores de control del tráfico y recopilación de información para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente





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