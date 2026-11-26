Cuatro personas resultaron sanas en accidente en la autopista Sur de Itagüí. Un vehículo cayó a la quebrada Doña María el jueves 26 de noviembre.

Un automóvil que transportaba a cuatro ocupantes sufrió un accidente grave el jueves 26 de noviembre en la autopista Sur, específicamente a la altura de la calle 75 en Itagüí. El vehículo perdió el control, impactó contra una defensa vial y terminó en el lecho de la quebrada Doña María. Este incidente generó una respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad y emergencias en el sur del Valle de Aburrá.

Rescate y estado de los ocupantes

Los cuatro personas que viajaban en el automóvil lograron salir por sus propios medios inmediatamente después del impacto, evitando así una emergencia mayor. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí confirmó que ninguno de los ocupantes presenta lesiones que comprometan su vida en el parte preliminar.

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No obstante, el conductor del vehículo sufrió un trauma abdominal como consecuencia directa de la colisión. Como medida de precaución, las autoridades sanitarias trasladaron al conductor a un centro asistencial cercano para recibir la atención médica especializada que requiere su condición actual.

Causas y detalles del impacto

Las imágenes circulares en redes sociales muestran el vehículo prácticamente sumergido en el cauce, cerca de uno de los pilares del puente. Se observa también la parte de la baranda amarilla que fue golpeada por el auto antes de caer al afluente. Actualmente, no se ha determinado la causa exacta por la que el vehículo perdió el control.

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Este factor dependerá de lo que determinen las autoridades de tránsito en el informe oficial del accidente. Las autoridades no han informado la identidad de las personas involucradas ni el estado actualizado de salud del conductor tras su traslado.

Gestión de la Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Itagüí coordinó una grúa para extraer el automóvil del lecho de la quebrada y restablecer la normalidad en el corredor vial. Agentes de esta entidad permanecieron en el lugar regulando el flujo vehicular durante toda la maniobra de rescate.

Hacia las 6:00 de la tarde, se adelantaba la operación de extracción con apoyo logístico pesado. El procedimiento contó con el acompañamiento preventivo de unidades del Cuerpo de Bomberos Itagüí para atender cualquier eventualidad durante la retirada del vehículo dañado.

Contexto y riesgos de la quebrada Doña María

La Quebrada Doña María atraviesa varios sectores de Itagüí y del sur del Valle de Aburrá, presentando riesgos históricos. En julio de este año, las autoridades investigaron una coloración verde en sus aguas, generando alerta. En abril de 2025, una creciente afectó al barrio San Gabriel.

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Esos episodios previos mostraron el riesgo que supone el cauce cuando aumentan las lluvias en el área. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar por la autopista Sur con precaución extrema, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones que provoquen pérdidas de control.