Accidente en Bulgaria: 11 muertos en la autopista Trakia por niebla

Un siniestro múltiple en la autopista Trakia deja 11 muertos y 48 heridos. La niebla densa provocó una colisión masiva de 50 vehículos en Bulgaria este martes.

Un accidente de tránsito catastrófico ocurrió en Bulgaria el martes 10 de noviembre, resultando en al menos 11 fallecidos y 48 heridos. La tragedia se originó cuando cerca de 50 vehículos colisionaron en la autopista Trakia, una ruta vital que conecta la capital con el mar Negro. La baja visibilidad debida a la densa niebla fue el factor determinante que disparó la emergencia de gran magnitud.

Detalles del siniestro en la vía Trakia

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, confirmó oficialmente la cifra de víctimas mortales ante el medio local Mediapool. Esta cifra contrasta ligeramente con otros reportes iniciales que mencionaban hasta 12 fallecidos, lo que indica que el balance final podría ajustar a medida que las autoridades concluyan la gestión de la emergencia. El incidente se registró aproximadamente a las 7:00 de la mañana, hora local, lo que equivale a las 12 de la noche en otras zonas horarias.

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La agencia estatal de noticias BTA detalló que la catástrofe no fue un solo impacto, sino dos choques en puntos distintos de la carretera. El primer estrepitoso choque ocurrió en el kilómetro 289, en dirección hacia la ciudad portuaria de Burgas. Minutos después, otra colisión masiva se produjo en el kilómetro 294, en sentido contrario hacia la capital, Sofía.

La niebla redujo drásticamente la visibilidad en la escena del crimen. Un testigo ocular aseguró al canal Nova TV que apenas podía distinguir los eventos a unos 50 metros de distancia. Esta falta de visión impidió a los conductores reaccionar a tiempo, provocando que automóviles y camiones quedaran volcados, aplastados y fuera de la calzada, además de varios vehículos incendiados.

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Posiciones y gestión de la emergencia

Las labores de rescate fueron extremadamente complejas debido a la presencia de un camión cisterna que transportaba gas. Los equipos de emergencia, compuestos por policías, bomberos y personal médico, debieron tomar precauciones adicionales para evitar que el contenedor inflamable se incendiara y agravara la situación. Al menos 14 dotaciones de bomberos llegaron al lugar para controlar los incendios y liberar a las personas atrapadas entre los restos de los vehículos.

La Policía atribuyó directamente el accidente a la escasa visibilidad causada por la niebla, descartando en un primer momento otros factores mecánicos o humanos como causa principal. Mientras los equipos oficiales trabajaban, ciudadanos comunes protagonizaron gestos de heroísmo. Uno de los sobrevivientes relató que rompió la ventana de un automóvil en llamas para ayudar a un hombre que permanecía en su interior. Ante la escucha de nuevos choques en el carril contrario, el testigo huyó hacia un puente para salvar su propia vida.

Las autoridades locales cerraron la autopista Trakia en ambos sentidos para facilitar las operaciones de salvamento y desalojo. El tránsito fue desviado a las rutas alternativas de Karnobat y Sliven. Además, el gobierno activó el sistema de alertas BG-Alert para notificar a la población sobre las restricciones viales y los peligros en la zona afectada.

Impacto real y próximos pasos oficiales

Los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos de la región para recibir atención especializada. Cuatro personas con lesiones graves ingresaron al hospital San Panteleimón de Yambol, mientras que otras ocho fueron llevadas a un centro asistencial en Sliven. La agencia Reuters informó que alrededor de 27 afectados habían sido internados en hospitales de la zona, aunque la cifra de heridos total asciende a 48 según las autoridades locales.

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El primer ministro Rumen Radev anunció cambios inmediatos en su agenda política para priorizar la gestión de la crisis. Dispuso el envío del ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, a la ciudad de Burgas para coordinar directamente el traslado y la atención de los pacientes. Esta movilización de altos funcionarios refleja la gravedad con la que el gobierno búlgaro está abordando la tragedia.

Para agilizar el transporte de los heridos hacia centros de mayor complejidad en la capital, dos aviones militares Spartan quedaron a disposición de las autoridades sanitarias. Este despliegue de recursos aéreos militares subraya la urgencia médica que enfrenta la región sureste de Bulgaria tras uno de los accidentes viales más letales de los últimos años.