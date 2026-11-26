Un vehículo cayó a la quebrada Doña María en Itagüí después de chocar contra la baranda de la autopista Sur. Los ocupantes se salvaron, pero el incidente cierra un carril y genera congestión.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí respondió a un grave incidente vial ocurrido sobre las 4:00 de la tarde del jueves, cuando un automóvil particular impactó contra la baranda de protección ubicada sobre la autopista Sur. Este accidente provocó que el vehículo perdiera el control y cayera directamente sobre el lecho de la quebrada Doña María, en su desembocadura con el río Medellín.

Detalle del impacto en autopista

La colisión se produjo específicamente en el tramo comprendido entre la carrera 42 y la calle 75, bajo la jurisdicción del municipio de Itagüí, aunque la zona se encuentra en proximidad directa a la estación del metro de Envigado. Según informó la Alcaldía de Itagüí, el impacto fue suficientemente fuerte como para romper la defensa vial, lo que resultó en la caída del automóvil hacia el cauce inferior.

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Estado de salud de los ocupantes

Los ocupantes del vehículo lograron salir de las inmediaciones del automotor por sus propios medios antes de que llegaran los equipos de emergencia. El personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para realizar una evaluación exhaustiva y verificar si alguna persona permanecía atrapada dentro del vehículo sumergido en el agua.

Tras la inspección inicial, se confirmó que ningún pasajero sufrió lesiones de consideración. Los afectados fueron valorados en dos ambulancias que los trasladaron para completar los procesos médicos respectivos. La administración municipal confirmó que, de acuerdo con la valoración preliminar, ninguno de los pacientes presenta lesiones que comprometan su vida.

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Consecuencias viales y investigación

El accidente obligó al cierre inmediato de la calzada izquierda de este importante corredor vial. Este cierre se mantuvo mientras los organismos de socorro terminaban de valorar a las personas afectadas y se esperaba la llegada de una grúa especializada para extraer el automotor de las aguas de la quebrada.

La situación generó una grave congestión vial para los conductores que se desplazaban hacia el sur del Valle de Aburrá. Como medida inmediata, las autoridades solicitaron a los conductores que utilizaran vías alternas, recomendando específicamente el uso de las avenidas Las Vegas o Guayabal para evitar los embotellamientos.

Simultáneamente, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Itagüí iniciaron las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar si el siniestro fue causado por una falla mecánica en el vehículo o por un exceso de velocidad que provocó la pérdida de control del conductor. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer las causas exactas del incidente.