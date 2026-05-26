Accidente entre bus y tractomula deja heridos en Sabanagrande, Atlántico

Un accidente entre un bus de transporte intermunicipal y una tractomula en inmediaciones del municipio de Sabanagrande, Atlántico, dejó por lo menos 10 personas heridas. El hecho ocurrió la mañana de este martes 26 de mayo, en la Carretera Oriental en inmediaciones del municipio de Sabanagrande, al nororiente del departamento del Atlántico.

Un accidente entre un bus de transporte intermunicipal y una tractomula en inmediaciones del municipio de Sabanagrande , Atlántico , dejó por lo menos 10 personas heridas.

El hecho ocurrió la mañana de este martes 26 de mayo, en la Carretera Oriental en inmediaciones del municipio de Sabanagrande, al nororiente del departamento del Atlántico. Un testigo de los hechos narró que el conductor del bus se detuvo para tomar un pasajero que estaba en la vía, pero en la parte de atrás venía una tractomula que al parecer el conductor de esta no se percató y se llevó por delante al bus que iba con varios pasajeros provocando un fuerte accidente.

El impacto de la tractomula contra la parte trasera del bus provocó que éste se desplazara varios metros hasta terminar volcado a un lado de la vía. La parte de la delantera de la tractomula y la trasera del bus quedaron destrozadas tras chocarse la mañana de este martes a la altura de municipio de Sabanagrande, Atlántico.

Aunque no son cifras oficiales, en primera instancia se cree que por lo menos 10 personas resultaron heridas durante el accidente de tránsito, quienes fueron llevadas en ambulancias a centros asistenciales del municipio de Malambo y a la ciudad de Barranquilla. Autoridades de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia que también provocó un fuerte trancón durante algunas horas, ya que la tractomula quedó sobre la carretera y el bus a un lado de la vía.

Las autoridades de tránsito también iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de este accidente, que tuvo emocionado el tránsito en el sector del municipio de Sabanagrande durante la mañana de este martes 26 de mayo





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