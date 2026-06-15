Accidente fatal de un bombardero B-52 en California: los ocho tripulantes fallecieron

Un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar de la Base Edwards, en California. Los ocho miembros de la tripulación perdieron la vida en el siniestro, considerado uno de los más graves con este tipo de aeronave en años recientes.

Un bombardero estratégico B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Edwards, en California , causando la muerte de los ocho miembros de la tripulación .

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local, durante una operación rutinaria, según informó la Fuerza Aérea en un comunicado oficial. Las autoridades militares desplegaron de inmediato equipos de emergencia en la zona, donde se observó una densa columna de humo negro que se elevaba desde el lugar del impacto.

Por el momento, no se han revelado las causas del siniestro, y la investigación está en curso para determinar si fallas mecánicas o condiciones externas pudieron haber contribuido al accidente. El B-52 Stratofortress es uno de los aviones militares más emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense y una de las aeronaves de combate más longevas aún en servicio.

Diseñado y fabricado por Boeing, este bombardero de largo alcance fue introducido en la década de 1950 y continúa siendo una pieza clave de la capacidad estratégica de Estados Unidos. La aeronave está diseñada para transportar armamento convencional y nuclear a grandes distancias, además de realizar misiones de ataque, vigilancia y apoyo militar.

A lo largo de su historia, el B-52 ha participado en numerosos conflictos internacionales, incluyendo la Guerra de Vietnam, las operaciones militares en Medio Oriente y otras misiones estratégicas desarrolladas por las fuerzas armadas estadounidenses. La muerte de los ocho tripulantes representa uno de los accidentes más graves registrados recientemente con este tipo de aeronaves, consideradas fundamentales dentro de la flota de bombardeo estratégico de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció que brindará apoyo a los allegados de los militares fallecidos. Las imágenes captadas en los alrededores de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron la magnitud del desastre. Mientras avanzan las labores de investigación, se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre las posibles causas del accidente en los próximos días.

Este trágico suceso subraya los riesgos que enfrentan las tripulaciones militares incluso en operaciones de rutina, y pone de relieve la importancia de mantener los más altos estándares de seguridad en la aviación militar





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