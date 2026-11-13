Accidente mortal en Medellín deja dos muertos y quince heridos en la Calle 80

Un vehículo perdió los frenos en la Calle 80 de Medellín, matando a dos motorizados y causando lesiones leves a otras quince personas, incluyendo el impacto en trece vehículos más en el barrio Córdoba.

Una tragedia vial se registró en la mañana de este viernes, 24 de mayo, en el noroccidente de Medellín, específicamente en la pendiente de la Calle 80 dentro del barrio Córdoba. La colisión fatal dejó el saldo de dos personas fallecidas en el instante y otras quince resultando heridas de diversa consideración, aunque sin riesgo vital inmediato. El suceso ocurrió sobre las 11:00 de la mañana, cerca del cruce con la Carrera 68, donde la falta de control del vehículo principal provocó una cadena de impactos devastadora.

Mecanismo del accidente y víctimas fatales

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que el accidente tuvo su origen cuando un vehículo automotor se quedó sin capacidad de frenado. Esta falla mecánica o de operación impidió que el conductor detuviera la marcha a tiempo, provocando que el coche arrollara directamente a dos personas que circulaban en motocicletas. Las dos víctimas fatales, cuyo rango de edad se estima entre los 35 y 45 años, perecieron en el mismo lugar de los hechos sin posibilidad de rescate.

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El impacto inicial no se limitó a los motociclistas. El vehículo descontrolado continuó su trayectoria cinética golpeando a otros trece vehículos que se encontraban detenidos o en movimiento en el sector. Entre estos vehículos adicionales se encontraban carros particulares y más motocicletas que esperaban pacientemente en el cruce semafórico, transformando un accidente individual en un incidente de múltiples impactos.

Respuesta institucional y declaraciones oficiales

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, emitió un comunicado oficial expresando su profunda solidaridad con las familias de los difuntos y destacando la gravedad de la situación. El mandatario señaló que, lamentablemente, dos vidas se perdieron y que otras personas resultaron con lesiones leves. Gutiérrez afirmó que las autoridades están muy atentas a la evolución médica de los lesionados, reiterando el compromiso del gobierno distrital con la seguridad vial y el apoyo a los afectados.

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Pablo Ferney Ruiz Garzón, secretario de Movilidad de Medellín y general en retirada, proporcionó detalles técnicos sobre la magnitud del siniestro. Ruiz Garzón detalló que el vehículo causante del choque impactó a trece unidades adicionales, lo que elevó el número total de personas afectadas a quince. Este dato es crucial para entender la escala de la emergencia y la respuesta logística requerida en la zona del incidente.

Atención médica y estado de las heridas

Todas las quince personas lesionadas recibieron atención médica inmediata en el sitio mismo del accidente. El personal de la Secretaría de Salud Distrital intervino de forma rápida para stabilizar a los heridos antes de cualquier posible traslado. Afortunadamente, según el reporte oficial, ninguna de las víctimas requirió ser trasladada a centros asistenciales para cirugías o hospitalización, ya que todas las lesiones clasificadas fueron de carácter leve.

La eficiencia en la respuesta sanitaria permitió evitar colapsos en los hospitales locales por este incidente específico. Sin embargo, la presencia de agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad en el lugar fue inmediata para iniciar las inspecciones forenses en los cuerpos de los fallecidos. Bomberos Medellín también colaboró activamente en la atención y aseguramiento de la escena, trabajando en conjunto con la salud pública para garantizar la seguridad de los presentes.

Cierre vial y consecuencias para la movilidad

Como consecuencia directa de la investigación y la limpieza de la escena, la autoridad de tránsito declaró el cierre parcial de uno de los corredores más transitados de la ciudad. El tramo de la Calle 80 se encuentra completamente cerrado desde la glorieta de Altamira hasta el Cementerio Universal. Este cierre genera interrupciones significativas en el flujo vehicular del noroccidente de Medellín durante las horas de la mañana.

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Los conductores y usuarios del transporte público deben estar alerta a las señales de desvío y considerar rutas alternativas para evitar embotellamientos prolongados. La autoridad de movilidad espera que las labores de inspección y retiro de los vehículos dañados se completen en el menor tiempo posible para restablecer la normalidad en la vía. Este incidente subraya nuevamente la vulnerabilidad de los usuarios de dos ruedas y la importancia crítica del mantenimiento vehicular y el respeto a las señales de tráfico en zonas de alta pendiente.