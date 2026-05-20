Accidente Tras bambin en Bogotá

Un conductor en aparente estado de embriaguez protagonizó un accidente múltiple en inmediaciones del Hospital de Suba, en Bogotá, luego de realizar maniobras peligrosas que terminaron en un choque contra un taxi y dos motocicletas. El hecho dejó una persona lesionada y generó momentos de pánico entre peatones y conductores del sector.

El hombre fue capturado tras intentar huir, luego de embestir un taxi y dos motocicletas cerca del Hospital de Suba. El conductor en aparente estado de embriaguez protagonizó un grave accidente de tránsito en inmediaciones del Hospital de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de realizar maniobras peligrosas que terminaron en un choque múltiple contra un taxi y dos motocicletas. y ocasionó momentos de pánico entre peatones y conductores del sector.

Los hechos ocurrieron tras asistir a un sepelio y el hombre abordó el vehículo y emprendió la huida. Las autoridades confirmaron que una persona resultó herida durante el incidente y el vehículo fue inmovilizado mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Las autoridades continúan recopilando pruebas y revisando los registros audiovisuales para establecer la totalidad de los hechos.

Las alertas sobre los riesgos asociados a la conducción en estado de embriaguez las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo efectos del alcohol y respetar las normas de movilidad, con el fin de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida de peatones y demás actores viales





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