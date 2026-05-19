Acciones de Planeación Bogotá: modificación de situación normativa y habilitamiento de predios con obstructive legalización

The Secretary of Bogotá's Urban Planning Department is studying other properties with similar legal conditions to continue formalizing development in various districts of the capital city. The city government, through the Secretary of Urban Planning, issued Resolution 874 of 2026, which adjusts the regulatory status of 12,579 lots formed part of previous legalization processes prior to 2021. This measure benefits a population of 85,075 people, forming families in 28,210 households. The territorial extension covered in this resolution comprises 101,68 hectares, distributed in 388 neighbourhoods or urban development projects defined in 82 legalization administrative acts.

La Secretaría Distrital de Planeación mantiene bajo estudio otros predios que presentan condiciones jurídicas similares, con el objetivo de continuar incorporando áreas al desarrollo urbano reglado en distintas localidades de la capital de Bogotá .

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Planeación, expidió la Resolución 874 de 2026, una disposición que ajusta la situación normativa de 12.579 lotes que formaron parte de procesos de legalización anteriores al año 2021. Esta medida beneficia a una población de 85.075 personas, agrupadas en 28.210 hogares, y comprende una extensión territorial de 101,68 hectáreas, distribuidas en 388 barrios o desarrollos urbanos definidos en 82 actos administrativos de legalización.

El origen del bloqueo en estos predios se remonta a la aplicación del Acuerdo 06 de 1990, en la que se impuso una restricción a procesos de legalización de estos lotes debido a su cercanía a redes de energía de alta tensión y su ubicación en zonas de riesgo o áreas de reserva ambiental. Tras un análisis jurídico, se determinó que estas limitaciones ya no son exigibles bajo el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2021, y la nueva resolución armoniza las normas antiguas con la realidad urbana vigente.

Con la entrada en vigor de esta medida, los propietarios de estos predios podrán acceder a procesos de reconocimiento, licenciamiento y construcción formal, facilitando la inversión en sus viviendas según los parámetros legales. La Secretaría Distrital de Planeación mantiene bajo estudio otros predios que presentan condiciones jurídicas similares, con el propósito de continuar incorporando áreas al desarrollo urbano reglado en distintas localidades de la capital





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