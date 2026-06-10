Acciones legales contra Abelardo de la Espriella por señalar a políticos de compra de votos

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una lista de aproximadamente 30 políticos, entre senadores y congresistas, a los que acusa de integrar una red de compra de votos a favor de Iván Cepeda en la Costa Caribe. Los implicados, incluidos Martha Peralta, Antonio Correa y Mario Fernández, niegan las acusaciones y anuncian acciones legales, exigiendo que se presenten pruebas a las autoridades y solicitando la intervención de organismos internacionales ante lo que califican como una campaña de desprestigio.

Senadores Martha Peralta y Antonio Correa anuncian acciones legales contra de De la Espriella por señalarlos de comprar votos a favor de Iván Cepeda El candidato señaló a cerca de 30 políticos de conformar una red para buscar apoyos a cambio de dinero en la Costa.

En el listado que el candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) entregó sobre una supuesta red de políticos que estarían comprando votos en la Costa como apoyo al candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aparecen la senadora del Mais, Martha Peralta, y el también congresista Antonio José Correa de 'la U'. Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, le responde a Abelardo De La Espriella por señalarlo de comprar votos para Iván Cepeda Miguel Ángel del Río iniciarán acciones legales en contra de De La Espriella.

"Totalmente irresponsable de parte de Abelardo mencionarnos y perfilarnos de comprar votos sin una mínima prueba, esto pone en riesgo nuestra vida solo por simple desespero porque sabe que volverá a perder en el Caribe" Así opera la red ilegal que vende medicamentos vencidos para el cáncer y la diabetes; hay médicos y farmaceutas implicados uien recientemente fue mencionado en el episodio de la balacera que se registró a las afueras de la sede de la empresa Atenas Seguridad, en Barranquilla. "Acusarme de comprar votos es imputarme de delitos sin presentar una sola prueba.

Como ciudadano y senador de la República, le exijo al candidato De La Espriella les aporte ante las autoridades judiciales colombianas y ante los organismos competentes" "No me van a atemorizar con amenazas ante gobiernos extranjeros. Mi apoyo a Iván Cepeda es público y democrático". Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, y su hermana Patricia Caicedo; Felipe Hernández, Rafael Martínez, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar y el empresario Euclides Torres.

Así como el congresista del Pacto Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle (Gabriel y Andrés Calle), Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro, Ricardo Carlos, Felipe Quintero, Joana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. , Isabel Zuleta, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, el exsenador Julián Bedoya y Mario Fernández, primo de la Primera Dama, Verónica Alcócer.

Día clave para definir gabelas a poderoso sindicato de Ecopetrol que está enfrentado el presidente Petro; ¿en juego votos para segunda vuelta? Este último le dijo a EL TIEMPO que en primera vuelta no hubo una sola queja de compra de votos en Sucre en contra de él o del equipo al que pertenece. Y, según explicó, los señalados, él incluido, son actores políticos en las zonas en las que De La Espriella fue derrotado en la primera vuelta.

Y además, de su carrera política, se fijó en él por ser pariente de la Primer Dama.

"Lo que se busca es neutralizar a aquellos líderes o dirigentes de la campaña de Cepeda. En los 200 mil votos que obtuve para la Gobernación no hubo una sola queja de compra de votos" , agregó Fernández en relación a la solicitud de De La Espriella de que Estados Unidos retire visas a los compradores de votos.

"Frente a la campaña de desprestigio y los señalamientos infundados que buscan desestabilizar nuestro entorno y manchar nuestro buen nombre, hacemos un llamado público y perentorio a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional para que intervengan de manera inmediata bajo las siguientes consideraciones: Solicitamos formalmente a los entes de control, vigilancia y fiscalización del país que hagan presencia activa y permanente. Requerimos un escrutinio riguroso y técnico que desmonte, con la fuerza de los hechos, las calumnias que se han venido difundiendo sin una sola prueba.

Instamos a los organismos de observación internacional, delegaciones de transparencia y defensores de las garantías democráticas a poner sus ojos sobre nuestra situación. Su presencia es vital para asegurar que el debate y los procesos se den bajo el amparo de la ley y el respeto a las garantías constitucionales, blindándonos de la guerra sucia y la persecución mediática. Reiteramos nuestra absoluta disposición para abrir las puertas a cualquier auditoría, revisión o inspección que las autoridades consideren pertinente.

No tenemos nada que ocultar; por el contrario, exigimos que se investigue tanto la falsedad de las acusaciones como el origen de esta estrategia sistemática de difamación. Confiamos plenamente en que la vigilancia de los ojos correctos pondrá fin a este intento de linchamiento moral"





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