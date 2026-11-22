El gremio ACEMI revela que el sistema de salud colombiano podría ahorrar COP 11,5 billones estandarizando precios. Análisis de 374,8 millones de servicios.

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) publicó un análisis crítico que evidencia disparidades significativas en los precios que pagan los diferentes compradores por los servicios de salud en Colombia. El gremio, que agrupa a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo, asegura que existe un margen de eficiencia considerable si se alinean las contrataciones con los valores más bajos del mercado.

El cálculo del ahorro de COP 11,5 billones

Si todos los compradores lograran contratar los servicios médicos al mejor precio promedio disponible para cada tipo de procedimiento, el sistema de salud podría reducir su gasto total en hasta COP 11,5 billones. Esta cifra representa una oportunidad de ahorro masiva, aunque el gremio advierte que se trata de un escenario máximo que depende de factores complejos como las diferencias entre prestadores, territorios y modalidades de contratación.

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La entidad explica que el sistema de salud actual opera con múltiples formas de financiación y pago. Por un lado, existe la modalidad de capitación, donde una EPS paga una suma fija por persona afiliada durante un periodo, independientemente de si esta consume servicios o no. Por otro lado, está el pago por evento, donde se factura cada consulta, examen o cirugía realizada por separado.

Análisis de 374,8 millones de servicios

Para llegar a estas conclusiones, ACEMI examinó cerca de 374,8 millones de servicios de salud entre abril de 2025 y abril de 2026. El valor total de estos procedimientos ascendió a COP 38,5 billones, según los datos publicados por la asociación. Esta muestra representa una porción significativa del ecosistema financiero de la salud.

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Según el gremio, la información recopilada equivale a alrededor de 31 de cada 100 pesos financiados con la Unidad de Precio Concepto (UPC). Además, estos datos incluyen recursos públicos y privados destinados a la atención médica en el país, lo que otorga a este estudio un peso estadístico relevante para entender la dinámica de costos.

Desigualdad en precios y el régimen contributivo

El primer hallazgo central del informe es que no todos los compradores pagan lo mismo por los mismos procedimientos de salud. El análisis reveló diferencias importantes entre los precios promedio de adquisición de los distintos actores del mercado, creando una asimetría en los costos que impacta la sostenibilidad financiera.

Dentro de esta comparación, el régimen contributivo aparece como el comprador que obtiene los precios promedio más bajos. Sus valores están alrededor de un 10,2 % por debajo del promedio general del análisis realizado por ACEMI, lo que sugiere una mayor capacidad de negociación o eficiencias contractuales en este segmento específico.

Contexto de crisis y búsqueda de financiación

Estas cifras se publican en un momento crítico, marcado por la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano. El Gobierno nacional está buscando activamente nuevas formas de financiación o estrategias para recortar gastos sin comprometer la calidad de la atención, lo que hace que estos hallazgos sean altamente relevantes para la política pública.

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ACEMI sostiene que el sistema de salud podría reducir significativamente su gasto en procedimientos médicos si se corrigieran las ineficiencias en la contratación. La asociación indica que estos datos podrían dar algunas ideas claras sobre cómo optimar los recursos existentes y mejorar la sostenibilidad del modelo de salud actual.