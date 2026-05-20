ACH Colombia enzimera en la agilización de pagos, lanza Cuenta a Cuenta

Ach Colombia, líder en servicios de transferencias de valores y seguros en Colombia, lanzó Cuenta a Cuenta, una plataforma innovadora que permite realizar transferencias B2B en tiempo real, aprovechando la tecnología y respondiendo a la demanda de agilidad en el medio empresarial.

En Colombia, las transferencias empresariales implicaban procesos que demandaban mayor tiempo de respuesta. La espera no es un detalle menor, es un factor que puede impactar la operatividad, la liquidez y la capacidad de competir.

Las organizaciones lo saben, y la tecnología les está dando la respuesta. Ante esta realidad, ACH Colombia lanza Cuenta a Cuenta, una solución de ACH En-línea que habilita transferencias B2B en tiempo real, diseñada para operaciones de alto valor en el ecosistema colombiano.

A través de este servicio es posible realizar pagos de nómina y proveedores, dispersión de subsidios, transferencias entre entidades gubernamentales, recaudo de facturas y recargas de saldo para usuarios de casas de apuestas, ampliando los escenarios de uso y fortaleciendo la eficiencia operativa en distintos sectores. Cuenta a Cuenta ya inició operaciones con la participación de las principales entidades financieras del país y, con cada nueva entidad que se integre, la solución gana alcance, robustez y relevancia, acercando a más colombianos a una experiencia de transferencias más simple, ágil y accesible.

El objetivo ambicioso es ampliar progresivamente su adopción en el corto y mediano plazo, consolidándolo como un habilitador clave dentro del ecosistema financiero colombiano





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