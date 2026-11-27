La ACHC se opone a la reducción del 90% al 80% del giro directo, argumentando riesgos financieros para hospitales. El Ministerio de Salud defiende la medida.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ( ACHC) rechazó oficialmente un proyecto de decreto propuesto por el Gobierno Nacional. Esta normativa busca modificar el porcentaje del giro directo que realizan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a las Instituciones Prestadoras de Salud ( IPS). La asociación representa a 232 instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país. Esta decisión del sector hospitalario marca un punto de tensión inmediata con la política sanitaria vigente.

Origen del Conflicto sobre el Giro Directo

El mecanismo del giro directo permite que la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) transfiera recursos directamente a las IPS. Este sistema cubre tanto al régimen contributivo como al subsidiado. La disputa surge de un cambio previo aprobado por el expresidente Gustavo Petro antes de finalizar su mandato. Dicho cambio elevó el porcentaje mínimo de giro directo del 80% al 90%. El nuevo proyecto del Gobierno intenta revertir esta cifra al 80% original. La ACHC considera esta modificación contraria al espíritu de transparencia y automatización de pagos.

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Posición del Ministerio de Salud y Adres

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, justificó la medida en pronunciamientos oficiales. Declaró que el Gobierno heredó un sistema con deudas acumuladas y problemas financieros graves. Además, señaló dificultades de acceso a los servicios para millones de colombianos. Brun Vergara cuestionó específicamente el aumento del 90% impulsado durante la administración de Petro. Considera que esta cifra contribuyó a los problemas actuales del sistema. El Ministerio argumenta que reducir el giro directo es necesario para sanear las finanzas estatales.

Riesgos Financieros Para las IPS

Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, expuso los impactos negativos de la reducción. Indicó que la variación de diez puntos porcentuales afecta cerca de diez billones de pesos anuales. Este monto podría quedarse en las cajas de las EPS en lugar de llegar a los hospitales. Giraldo advirtió que muchas EPS tienen serios problemas y están intervenidas. También resaltó las enormes carteras morosas que estas entidades tienen con el sector prestador. Según la ACHC, esto compromete la capacidad operativa de los hospitales.

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Propuesta Alternativa y Regularización

La Asociación sugiere modificaciones para evitar daños a las instituciones de salud. Pide al Ministerio de Salud regular el artículo 23 de la ley 1122. Esta ley trata sobre la administración y porcentajes de administración de las EPS. Giraldo propone mantener el 90% actual del giro directo. Sugeriría crear un porcentaje de administración en el 6%. Esto liberaría cuatro puntos adicionales para manejar imprevistos como impuestos o anticipos. La ACHC insiste en que enviar recursos a discreción de las EPS vulnerables no mejora la transparencia.

Impacto en el Flujo de Recursos

La discusión afecta la distribución de recursos en el sistema de salud nacional. Las IPS dependen de estos giros para operar y contratar personal. Si el dinero se retiene en las EPS en dificultades, los hospitales sufren escasez. La ACHC enfatiza la necesidad de asegurar que los fondos lleguen a las instituciones finales. La tensión entre el Gobierno y el sector privado continúa mientras se definen las normas finales.