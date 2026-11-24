La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica presenta ante el Ministerio de Hacienda una iniciativa para sustituir el Impoconsumo por el IVA al 8%, buscando aliviar la crisis operativa y los altos costos del sector.

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ( Acoga) ha formalizado una propuesta tributaria ante el Ministerio de Hacienda con el objetivo de mitigar la crisis que afecta al sector gastronómico nacional. Esta iniciativa busca reemplazar el actual Impoconsumo por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), manteniendo una tarifa del 8% para los consumidores finales. La medida responde a las más de 5.000 cifras de cierres de establecimientos registradas recientemente en todo el país.

Estrategia de Alivio Fiscal y Diferencias Tributarias

La propuesta principal, presentada por el presidente ejecutivo de Acoga, Guillermo Henrique Gómez, consiste en cambiar el régimen fiscal para permitir que los restaurantes descuenten el IVA pagado en sus costos de operación. A diferencia del Impoconsumo, el esquema de IVA sí contempla la posibilidad de descontar los impuestos asociados a la compra de insumos y servicios contratados. Esta modificación no implica un aumento de la carga tributaria para el consumidor, ya que la tasa se conserva en el 8%.

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Estructura de Costos y Presión sobre los Márgenes

Los datos presentados por el gremio revelan una presión financiera severa sobre las empresas. Anteriormente a la pandemia, la materia prima representaba alrededor del 35% del costo de un plato. En la actualidad, esta cifra ha subido a un promedio del 43% de los costos totales. Este incremento en los precios de los ingredientes, sumado a otros gastos operativos, ha reducido significativamente los márgenes de beneficio de los restaurantes en Colombia.

Gastos Laborales y Operativos en la Balanza

Además de los insumos, el gasto en personal representa cerca del 35% de los ingresos de los establecimientos gastronómicos. Al analizar la estructura de costos de un restaurante, de cada $100.000 que factura, aproximadamente $43.000 se destinan exclusivamente a ingredientes y otros $35.000 se asignan al pago de nómina. El remanente restante debe cubrir arrendamientos, servicios públicos y demás impuestos, dejando un margen operativo muy estrecho ante la subida de precios.

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Impacto de los Arrendamientos y Propuesta para el Congreso

Un punto crítico mencionado por Guillermo Henrique Gómez es la carga fiscal sobre los arrendamientos comerciales, los cuales pueden estar gravados con una tarifa del 19%. Bajo el sistema actual, los restaurantes no pueden descontar este IVA, lo que incrementa su carga financiera. El gremio estima que el cambio de régimen podría generar un alivio de más de dos puntos en la estructura de costos, permitiendo mayor sostenibilidad financiera. La iniciativa cuenta con cerca de 3.200 firmas y se presentará ante los ponentes y bancadas del Congreso para su inclusión en la Ley de Rescate.

Reacción del Gobierno y Siguientes Pasos

La propuesta fue entregada directamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante una reunión donde se expusieron las dificultades financieras del sector. El ministro manifestó comprensión ante la situación y confirmó que su equipo económico estudiará la viabilidad de la iniciativa. Actualmente, la modificación no ha sido aprobada y depende de la evaluación final del Gobierno y de las decisiones que se adopten en el trámite legislativo correspondiente.