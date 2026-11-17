La asociación Acolfutpro reportó que el club del Torneo BetPlay no ha pagado octubre, sumándose a otras crisis salariales en Colombia.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ( Acolfutpro) ha emitido un nuevo comunicado oficial alertando sobre graves incumplimientos financieros en el ámbito del fútbol colombiano. En este anuncio, la entidad gremial señala específicamente al club Boca Juniors de Cali, participante activo del Torneo BetPlay, por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de octubre. Esta resolución se ha hecho pública este martes 17 de noviembre a través de su canal digital.

La situación expuesta por Acolfutpro representa una amenaza directa para la estabilidad económica de los deportistas vinculados a la institución vallecaucana. La asociación enfatiza que los miembros del plantel profesional, junto con sus familias, dependen íntegramente del cumplimiento puntual de estas obligaciones contractuales. El retraso en la liquidación de estos ingresos vulnera la confianza y el bienestar financiero de los trabajadores del sector.

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Antecedentes Reiterados de la Institución

Es fundamental destacar que este no constituye el primer caso de mora en los pagos por parte de Boca Juniors de Cali. Acolfutpro ya había emitido advertencias públicas y gestiones formales durante el año 2025 y en lo corrido del 2026. Estos episodios previos señalan un patrón de comportamiento financiero inestable que afecta de manera recurrente a la plantilla profesional.

En julio de 2025, la agremiación informó que el plantel masculino acumulaba un retraso de dos meses en sus salarios, a pesar de que el club había cumplido con el pago de la prima legal correspondiente a ese periodo. Este hecho puso de manifiesto la discrepancia entre las obligaciones legales secundarias y el pago de las remuneraciones básicas de los trabajadores.

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Querella Laboral y Contexto Legal

La presión gremial escaló en marzo de 2026, cuando Acolfutpro anunció la presentación de una querella laboral formal ante el Ministerio del Trabajo. Esta acción jurídica buscaba que las autoridades competentes investigaran los reiterados retrasos en las remuneraciones y adoptaran las medidas correctivas pertinentes. La solicitud fue radicada oficialmente el 2 de marzo de 2026.

Según la información proporcionada por la asociación, durante los años 2024, 2025 y los primeros meses de 2026, Boca Juniors de Cali habría estado liquidando los salarios de sus empleados aproximadamente cada 60 días. Este intervalo supera claramente la legislacion vigente, que establece que el periodo de pago no puede exceder un mes.

Exigencias y Marco Regulatorio

El pronunciamiento actual invoca el numeral 4 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual obliga al empleador a pagar la remuneración acordada respetando las condiciones y periodos convenidos. Asimismo, se alude al artículo 134 de la misma normativa, que reforzar la prohibición de extender los periodos de pago más allá de un mes.

Acolfutpro ha solicitado a Boca Juniors de Cali que atienda estas reclamaciones de manera inmediata. La asociación también ha incluido en su comunicación al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Deporte, instando a dichas entidades a velar por los derechos laborales de los futbolistas profesionales.

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Impacto en el Contexto del Fútbol Colombiano

Estos sucesos se desarrollan en un momento de creciente preocupación por las deudas en el fútbol colombiano. Recientemente, se han registrado casos similares contra Deportivo Pereira y Deportivo Pasto, lo que indica una problemática sistémica en la gestión financiera de varios clubes del país.

Actualmente, Acolfutpro no ha especificado el monto total de la deuda ni cuántos jugadores se encuentran afectados por esta falta de pago. Tampoco se ha informado sobre una decisión definitiva respecto a la querella presentada en marzo de 2026 ni sobre posibles sanciones administrativas aplicadas a la institución vallecaucana.

La existencia de esta denuncia pública no constituye por sí sola una resolución administrativa o judicial que declare la responsabilidad legal de Boca Juniors de Cali. Sin embargo, los retrasos reiterados en los salarios sí pueden dar lugar a acciones legales adicionales y a intervenciones de las autoridades competentes según las circunstancias de cada caso.