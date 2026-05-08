ACOLFUTPRO denuncia presunto intento de blanqueo en partido de Copa BetPlay

La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES (ACOLFUTPRO) denunció un presunto intento de amaño relacionado con un partido entre Boca Juniors de Cali y Alianza FC, correspondiente a la Copa BetPlay. Se denunció que una red dedicada manipula resultados contactó a futbolistas de ambos equipos con el objetivo de influir en acciones y el marcador del compromiso.

La Asociación Colombiana de Futbol istas Profesionales (ACOLFUTPRO) hizo eco el viernes de un supuesto intento de blanqueo relacionado con un partido de la Copa BetPlay entre Boca Juniors de Cali y Alianza FC.

Según la entidad, una red dedicada manipula resultados contactó a futbolistas de ambos equipos con el objetivo de influir en acciones y el marcador del compromiso. ACOLFUTPRO informó que los futbolistas rechazaron las insinuaciones y decidieron reportar de inmediato la situación.

Además, la asociación confirmó que el caso ya fue trasladado a las autoridades competentes para que se adelanten las respectivas investigaciones y se tomen medidas urgentes en respuesta a esta situación que amenaza la transparencia del fútbol colombiano. La preocupación por posibles intentos de corrupción y manipulación de resultados en el balompié nacional ha generado alertas en distintas ligas y competiciones del continente





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