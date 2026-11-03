Aconauto alerta que aumento de IVA a vehículos eléctricos reducirá ventas en 40%

La Asociación Gremial de Concesionarios advierte que la subida del IVA al 19% en Colombia podría contraer el mercado automotor eléctrico y retrasar la renovación del parque vehicular.

El sector automotor colombiano enfrenta una amenaza significativa para su crecimiento si se materializa la propuesta del proyecto de Ley de Rescate Económico. La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores ( Aconauto) ha advertido formalmente que elevar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los vehículos eléctricos e híbridos provocaría una caída drástica en las transacciones comerciales. Esta medida, que busca modificar la estructura tributaria actual, es vista por el gremio como un obstáculo grave para la dinamización del mercado nacional.

Aumento del IVA provoca contracción proyectada del 40%

Aconauto calcula que el cambio de la tarifa vigente del cinco por ciento al diez y nueve por ciento resultaría en una reducción del cuarenta por ciento en el volumen de ventas del segmento electrificado. Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la entidad, fundamentó esta estimación en análisis de elasticidad de precios, señalando que el encarecimiento directo impactaría negativamente la capacidad adquisitiva de los consumidores colombianos. La organización considera que cuadruplicar el impuesto afectaría un mercado que actualmente está ganando participación y que podría generar mayores ingresos fiscales si se mantiene su ritmo de expansión comercial.

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Propuesta ministerial modifica artículo del Estatuto Tributario

El Ministerio de Hacienda presentó una iniciativa que contempla derogar el artículo cuatrocientos sesenta y ocho uno del Estatuto Tributario. Esta norma actual establece una tarifa diferencial del cinco por ciento para bienes asociados con la transición energética, incluyendo automóviles electrificados, motores, baterías y sistemas de carga. Con la aprobación de este cambio, los vehículos eléctricos e híbridos pagarían la tarifa general del diecinueve por ciento, igualando la carga impositiva de los autos de combustión interna. Si la legislación es aprobada, la nueva normativa entraría en vigor durante el año dos mil veintiocho.

Impacto en precios y posición del ministro de Hacienda

En una carta abierta dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, los concesionarios detallaron cómo la medida alteraría los costos finales para el comprador promedio. El gremio ilustró el escenario con un ejemplo concreto: un automóvil que hoy tiene un precio de cien millones de pesos subiría a ciento catorce millones tras la aplicación del nuevo impuesto. Aconauto cuestionó directamente la lógica económica de esta decisión, argumentando que el incremento en la cuota mensual probable excedería los presupuestos familiares y obligaría a aplazar la compra. Quijano calificó la propuesta como contradictoria con la prioridad de crecimiento económico proclamada por el presidente de la República.

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Consecuencias ambientales y proyección de ventas para 2026

La advertencia del gremio trasciende lo financiero y aborda problemas estructurales como la antigüedad del parque automotor colombiano, que supera los veinte años de uso. Aconauto sostiene que la menor comercialización de unidades nuevas retrasaría la renovación de la flota, prolongando los efectos ambientales negativos asociados a los vehículos más antiguos. Las cifras proyectadas indican que Colombia podría cerrar el año dos mil veintiséis con aproximadamente trescientos cincuenta y cinco mil unidades vendidas, pero con el aumento del IVA, el mercado podría contraerse hasta cerca de doscientos mil vehículos. Además, ya se han matriculado casi cuarenta mil carros eléctricos en dos mil veintiséis, con Tesla dominando el cuarenta y uno punto seis por ciento de las matrículas.

Alternativa tributaria y condiciones arancelarias vigentes

Frente a la eliminación de beneficios tributarios, Aconauto propone avanzar en una reducción de cargas impositivas y regulaciones para ampliar el potencial del mercado hasta quinientas mil unidades anuales. Los concesionarios argumentan que un mayor volumen de ventas compensaría las menores tarifas mediante una base más amplia de contribuyentes. Es importante distinguir esta propuesta del IVA de las condiciones arancelarias independientes que aún vigentes; los automóviles eléctricos gozan de un arancel cero por ciento, mientras que los híbridos convencionales y enchufables tienen un gravamen del cinco por ciento. Según el gremio, cerca de la mitad del valor final de un auto corresponde a impuestos nacionales y locales, lo que hace crítica la estabilidad fiscal para fomentar la transición energética.