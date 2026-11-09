Aconauto alerta sobre impacto del aumento del IVA al 19% en marcas automotoras

Aconauto advierte que subir el IVA a vehículos electrificados del 5% al 19% afectaría a 19 marcas y generaría una caída del 40% en ventas en Colombia durante 2026.

La propuesta de elevar la tasa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los vehículos electrificados, pasando del cinco por ciento actual al diecinueve por ciento, ha generado una reacción inmediata y crítica dentro del sector automotor colombiano. Esta medida fiscal, que forma parte de lo que se conoce como la Ley de Rescate, ha encendido las alertas en la industria debido a sus potenciales consecuencias devastadoras para la cadena de valor y el mercado local.

Impacto directo en 19 marcas automotoras

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) ha emitido una advertencia formal señalando que esta decisión tributaria podría comprometer la continuidad operativa de al menos diecinueve marcas establecidas en el país. El gremio advierte que la medida afectaría miles de empleos directos e indirectos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de empresas cuyas Carteras de productos están concentradas en tecnología eléctrica e híbrida.

Also read León XIV llegó a Argentina, la primera visita de un Papa en casi 40 años

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, ha declarado explícitamente que el equipo económico del Ministerio de Hacienda podría no haber considerado adecuadamente cómo una medida tan desproporcionada dañaría irreversiblemente los negocios de estas diecinueve marcas. La preocupación central radica en que estas compañías tienen menos capacidad para absorber el costo mediante otros modelos de vehículos con diferentes cargas impositivas.

Proyecciones de precios y caída de ventas en 2026

Según las estimaciones detalladas presentadas por el gremio, el incremento del IVA provocaría un aumento de cerca del catorce por ciento en los precios finales de los vehículos electrificados para los consumidores. Esta subida de costos se traduciría en una contracción mínima del cuarenta por ciento en la demanda del mercado de este segmento específico, reduciendo drásticamente la competitividad frente a otras tecnologías de movilidad.

Advertisement

Los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), procesados por Aconauto, revelan la magnitud del sector en riesgo. Entre enero y octubre de 2026, las diecinueve marcas identificadas registraron un total de treinta mil seiscientos cincuenta y ocho vehículos en Colombia. De esta cifra, veinticinco mil setecientos veintiuno corresponden a automotores eléctricos puros y cuatro mil novecientos treinta y siete a vehículos híbridos.

Propuestas alternativas para mantener el sector

Aconauto sostiene que gravar excesivamente estos automotores contradice los objetivos nacionales de renovación del parque automotor y la transición hacia tecnologías de menores emisiones. Ante esta situación, la asociación ha presentado tres propuestas concretas para equilibrar el recaudo fiscal sin destruir la industria. Estas incluyen unificar el IVA al diez por ciento para todos los vehículos y eliminar el impuesto nacional al consumo sobre la comercialización.

Adicionalmente, el gremio sugiere promover el retorno del impuesto de industria y comercio en las ciudades a la tarifa anterior de seis mil novecientos por mil, con la intervención necesaria del Gobierno nacional. Según los cálculos de Aconauto, la implementación de estas medidas permitiría que el mercado automotor colombiano alcanzara las quinientas mil unidades comercializadas anualmente, aumentando simultáneamente el recaudo fiscal total.

Consecuencias en la cadena de suministro y empleo

Los concesionarios enfatizan que el desafío actual consiste en encontrar un equilibrio viable entre las necesidades fiscales del Estado, la competitividad de los precios para el consumidor y las condiciones operativas para que las marcas mantengan su permanencia en Colombia. El impacto no se limita a las ventas de unidades nuevas, sino que también amenaza la atención posventa y el respaldo técnico a largo plazo de los clientes.

Advertisement

La presión sobre la comercialización y el empleo vinculado con importadores, concesionarios y otros actores de la cadena automotora podría volverse insostenible si no se ajusta la política tributaria. La industria busca asegurar que las nuevas tecnologías de movilidad puedan crecer sin ser sacrificadas por reformas fiscales que las hacen inviables comercialmente en el corto y mediano plazo.