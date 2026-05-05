Acoso y abuso sexual en medios colombianos: un problema sistemático revelado por el movimiento “Me Too”

Un informe exhaustivo revela la magnitud del acoso y abuso sexual en los medios de comunicación colombianos, con 260 denuncias que exponen un patrón de abuso de poder y la vulnerabilidad de las mujeres en la industria.

El informe revela una preocupante prevalencia de acoso y abuso sexual en los medios de comunicación colombianos, con un total de 260 denuncias analizadas por el movimiento “ Me Too ” y el Ministerio del Trabajo.

La investigación expone un patrón sistemático de abuso de poder, donde los perpetradores, a menudo figuras prominentes e intocables, se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente aquellas que inician sus carreras. Los casos se han dado tanto en espacios públicos como en situaciones más ocultas, evidenciando la normalización de estas conductas en el ambiente laboral. El 80% de las denuncias se concentran en televisión, seguido por la prensa escrita (15%) y la radio y medios digitales (5%).

Las denuncias detallan una variedad de formas de acoso, desde insinuaciones y mensajes de contenido sexual hasta agresiones físicas y campañas de desprestigio. Los testimonios recogidos, tanto anónimos como a nombre propio, revelan el miedo y la intimidación que impidieron a las víctimas denunciar durante años.

La periodista Catalina Botero compartió su experiencia personal, relatando cómo una promesa de oportunidad laboral se convirtió en un abuso cuando era adolescente, y cómo enfrentó nuevas formas de violencia y acoso en redacciones, incluyendo difamación y amenazas tras rechazar avances. Su historia ilustra el costo del silencio y la importancia de romper con la normalización de estas conductas. El caso del fotógrafo que abusó de menores y comercializaba contenido explícito es un ejemplo de la gravedad de la situación.

El Ministerio del Trabajo ha realizado visitas a varios medios de comunicación, incluyendo Caracol Televisión (78 casos), Canal RCN (52 casos), Red+ (24 casos), RTVC (20 casos), Canal Capital (16 casos) y Canal 13 (10 casos), encontrando que, aunque existen protocolos y comités de atención a víctimas, estos no siempre son efectivos para prevenir, investigar o sancionar los casos. Las líderes de la campaña “Me Too” —Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez— instan a las autoridades a tomar medidas concretas para abordar este problema sistemático y proteger a las víctimas.

El informe subraya la necesidad de un cambio cultural en los medios de comunicación, donde se promueva el respeto, la igualdad y la seguridad para todas las personas que trabajan en el sector. La denuncia de Botero, y su decisión de hablar ahora, son un llamado a la acción para evitar que otras mujeres sufran experiencias similares y para construir un ambiente laboral más justo y seguro





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