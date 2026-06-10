Actas observadas y recuento de votos definen la contienda entre Fujimori y Sánchez en Perú

Más de mil quinientos actas fueron observadas el 7 de junio, y el proceso de conteo de votos en Perú incluye votaciones extranjeras y un sistema de revisión de errores materiales. La segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez dependerá de la rapidez con la que los JEE y el JNE aborden las actas observadas y actualicen los resultados.

La jornada electoral del 7 de junio en Perú dio lugar a la observación de más de mil quinientos actas. Estas actas, que son los documentos donde se registran los votos antes de su contabilización definitiva, fueron recibidas poco después de que los ciudadanos emitieran su sufragio.

El Jurado Electoral de Elecciones (JEE), desplegado en 60 territorios a lo largo del país, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encargaron de abrir los sobres lacrados que contenían las papeletas en un proceso transparente y vigilado. Para garantizar la integración de los resultados en tiempo real, el JNE lanzó una plataforma en la que se puede observar la resolución de cada acta mientras el proceso avanza.

El impacto de los votos extranjeros se volvió un elemento central de la contienda. Con 19.000 votos que podrían inclinar la balanza, cada uno de los dos principales candidatos-Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú-luchaba por el 62,671 % frente al 37,329 % acumulado.

Estas cifras, que corresponden a 76.140 votos para Fujimori y 45.351 para Sánchez, ya mostraban a la izquierda con una ligera ventaja, aunque las autoridades señalan que las diferencias podrían modificarse una vez se contabilicen las actas observadas. El procedimiento de acta observada es riguroso.

Cuando un acta presenta errores materiales-errores de transcripción, falta de firmas, datos incompletos o cifras que no cuadran con los votos totales-el JEE la marca como observada y la declara no contable hasta que el problema sea resuelto. En estos casos, el JEE emite un pronunciamiento en los tres días siguientes a la recepción del expediente, comparando la acta problemática con las correctas. Si el error se rescata, los votos se incluyen y se actualiza el conteo.

La publicación final de los resultados no será instantánea. El JNE revisará las actas observadas en audiencia pública y, a su vez, permitirá a las organizaciones políticas impugnar los resultados en un plazo de tres días. La culminación de este proceso puede llevarse a cabo en un plazo de dos o más semanas, según indican expertos en la materia.

La rapidez y la transparencia de cada paso son vitales para evitar que dudas o controversias influyan en la percepción del resultado electoral. El JEE, durante la audiencia de conteo, abre los sobres lacrados a bordo de tecnologías que permiten mostrar las papeletas una por una ante los personeros legales. Estos representan a las organizaciones políticas y tienen derecho a examinar cada cédula, aunque no pueden impugnarla ni cuestionar a los electores durante el proceso de conteo.

Al concluir la lectura de todas las papeletas, se levanta el acta de resultados, firmada por los miembros del JEE, el secretario, el representante del Ministerio Público y los personeros que así lo requieran. Expertos como Enzo Elgeura enfatizan la importancia de que el JEE actúe con rapidez y de manera imparcial.

Si las resoluciones son satisfactorias tanto para los partidarios de Fuerza Popular como de Juntos por el Perú, se garantiza la integridad del proceso y se evita la propagación de discursos contrarios a la legitimidad electoral. En este escenario, la segunda vuelta se definirá claramente, pero se mantendrá atento al potencial ajuste que la votación extranjera y las actas observadas puedan producir en el recuento final.

En resumen, el mecanismo de actas observadas y el contraste entre los procesos del JEE y el JNE son pilares fundamentales que asegurarán que el desencadenado del nuevo presidente sea decidido con claridad y legitimidad. Con la transparencia y velocidad de las audiencias ya demostradas, la contienda entre Fujimori y Sánchez avanza hacia una resolución que considerará cada voto, dentro de los tres días estipulados para las apelaciones y de posibles ajustes que afecten la diferencia hasta de 19.000 sufragios





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