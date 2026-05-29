Actividad sísmica se extiende por Santander, Chocó y Cundinamarca: múltiples temblores registrados el 28 de mayo de 2026

El Servicio Geológico Colombiano detectó una serie de temblores desde la madrugada del 28 de mayo, con magnitudes superiores a 3.0 en varios municipios de Santander, Chocó, Cesar y Cundinamarca, activando los protocolos de emergencia y generando alerta nacional.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, a partir de las 12:02 a.m. del 28 de mayo de 2026, el país experimentó una serie de temblores que se extendieron por varias regiones, sobrepasando en varios casos la magnitud de 3.0 en la escala de Richter.

El primer sismo, registrado con una magnitud de 2,4, tuvo su epicentro a 7 kilómetros de Los Santos, en el departamento de Santander, y fue percibido también en los municipios cercanos de Jordán y Zapatoca. A los 33 minutos de la madrugada, a las 12:35 a.m., se registró otro movimiento sísmico con una magnitud ligeramente superior, cuyo epicentro se ubicó a solo 5 kilómetros de Los Santos y a 7 kilómetros de Jordán, extendiendo sus efectos hasta Villanueva.

Posteriormente, en la zona de Cundinamarca, se sintió un temblor cuya energía se transmitió a 2 kilómetros de Lenguazaque, 8 de Cucunubá y 11 de Guachetá, demostrando la capacidad del sismo para propagarse a lo largo de distintas cordilleras. A lo largo del día, los registros del SGC mostraron una creciente actividad sísmica en la región del norte de Santander y en la zona del Chocó.

En el departamento de Santander, los municipios de Los Santos, Jordán y Zapatoca fueron los más afectados, con epicentros que variaron entre 5 y 14 kilómetros de distancia, generando sensación de temblor en más de una decena de localidades. En la costa del Pacífico, el sismo se manifestó cerca de Quibdó, Atrato y Lloró, con distancias de 10 kilómetros a 27 kilómetros del epicentro.

Además, áreas más alejadas como Nuquí, Bajo Baudó y Alto Baudó también reportaron vibraciones perceptibles, aunque con amplitudes menores. En el Cesar, los municipios de Manaure, San Diego y La Paz experimentaron temblores de menor intensidad, mientras que en el Valle del Cauca la sacudida se percibió en Buenaventura, a más de 199 kilómetros del origen del movimiento.

Las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia y solicitaron a la población mantenerse alerta, revisar las estructuras de sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios hasta que se confirme la estabilidad sísmica. El SGC continuó monitoreando la actividad y anunció que, aunque la mayoría de los temblores fueron de baja magnitud, la persistencia de los eventos sugiere la necesidad de reforzar la infraestructura en zonas vulnerables.

Se espera que las investigaciones posteriores permitan determinar si los sismos forman parte de una serie de réplicas o si son indicios de una mayor actividad tectónica en la zona norte del país. La información completa y actualizada se encontrará disponible en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano y en los principales medios de comunicación nacionales





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