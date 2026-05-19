Actualidad en Venezuela y Colombia: acusaciones, cuestionamientos, tensiones, desapariciones, elecciones y más

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La acusación sería menos extensa que la anterior. Se plantea la posibilidad de que colabore como testigo en procesos relacionados con el régimen venezolano. Debate sobre los cuestionamientos del presidente al sistema electoral.

Advertencias sobre posibles tensiones tras los resultados presidenciales. Continúa la incertidumbre sobre el paradero de Yulitza Toloza. Se reportan cerca de 300 casos. Se analizan posibles impactos y riesgos para otros países.

Debate por la convocatoria de Sebastián Villa a la Selección ColombiaSe abrió una discusión sobre criterios éticos para representar al país en la selección nacional.

Las seis de las 6 con Juan Lozano | jueves 14 de mayo de 2026Las seis de las 6 con Juan Lozano | martes 12 de mayo de 2026🔴 EN VIVO | Noticiero La FM - 19 de mayo de 2026Abelardo De la Espriella aclara qué pasará con los subsidios del Gobierno Petro si llega a ganar la presidenciaEncuentran carro donde fue trasladada Yulixa Toloza, mujer que permanece desaparecida ‘Me operé en la estética de Yulixa Toloza; en el baño había sangre de otras pacientes’: habla víctima de clínica de garaje en Bogotá MOE advierte riesgos para campañas y votantes en el cierre electoral: ‘Los ciudadanos no sienten confianza





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