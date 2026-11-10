Actualización Médica de Atlético Nacional: Lesiones y Convocatoria ante Once Caldas

Atlético Nacional confirma el estado de César Haydar y Neider Parra tras el parte médico oficial. Conocida la lista de convocados para la semifinal de ida contra Once Caldas en Manizales.

Atlético Nacional ha publicado un nuevo parte médico oficial el lunes 9 de noviembre, revelando el estado actual de sus jugadores clave horas después de oficializar la convocatoria para la semifinal de ida de la Copa BetPlay. Este informe, emitido por el Departamento Médico del club y firmado por Cedimed del Grupo Quirónsalud, ofrece detalles cruciales sobre la disponibilidad del plantel verde para enfrentar a Once Caldas.

Estado de Lesiones de César Haydar y Neider Parra

El defensor central César Haydar fue diagnosticado con una fatiga muscular en el isquiotibial derecho, por lo que su participación en el próximo partido está en entredicho. Su presencia en el equipo para el duelo contra Once Caldas quedará definitivamente definida según el resultado de los exámenes médicos adicionales a los que será sometido. El club no ha precisado un tiempo estimado de baja, aclarando que todo dependerá de lo que arrojen esas valoraciones específicas. La falta de su nombre en la lista de 20 convocados oficializada este lunes indica que el equipo afrontará el primer capítulo de la serie sin contar con este zaguero.

Also read Atlético Nacional y Once Caldas definen semifinal Copa BetPlay 2026

En contraste, Neider Parra ya ha iniciado sus trabajos de campo, marcando un paso positivo en su recuperación. El defensa arrastra molestias en la parte posterior de la pierna izquierda, sufridas durante el empate contra Bucaramanga, lo que le impedía jugar en el último compromiso del cuadro verdolaga. Actualmente, Parra se encuentra en la siguiente etapa de su rehabilitación tras el esguince de tobillo izquierdo que lo mantuvo alejado de las últimas convocatorias. El reporte del pasado viernes anticipó que esta fase comenzaría el 8 de noviembre, y el parte del lunes confirma que su evolución marcha según lo previsto por el cuerpo técnico y médico.

Conformación de la Zaga y Administración de Lucas González

Con las dudas e indisponibilidades mencionadas, la zaga disponible para el técnico Lucas González queda conformada por Tesillo, Reyes, Román, Casco y Perlaza. Esta decisión implica que el director técnico deberá administrar una nómina golpeada en la semana más exigente del semestre. La reincorporación de Neider Parra a las convocatorias futuras dependerá de cómo responda a las cargas progresivas, bajo la supervisión estricta del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club, asegurando que no se acelere su retorno.

Advertisement

Nacional ha mantenido una línea de cautela en el manejo de sus lesionados, similar a la estrategia aplicada en la recuperación de Marlos Moreno. Este delantero volvió a aparecer en una convocatoria oficial el pasado viernes tras un proceso de rehabilitación cuidadoso. Esta metodología busca evitar recaídas y garantizar la salud integral de los jugadores, especialmente cuando la competencia se intensifica en momentos decisivos del torneo local y continental.

Otras Bajas y Contexto para el Encuentro en Manizales

El plantel enfrenta otras lesiones de consideración que los mantienen alejados de las canchas por más tiempo. Jhon Poveda atraviesa la recuperación de una cirugía de tobillo, la cual, según lo informado a finales de octubre, lo mantendrá cerca de tres meses por fuera del fútbol competitivo. Por otro lado, Luis Fernando Arango continúa el largo proceso de rehabilitación tras la cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado realizada a comienzos de octubre. Esta constituye una de las bajas más sensibles del semestre para el ataque verdolaga.

La semifinal de ida se disputará el martes 10 de noviembre a las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales, con transmisión de WIN. El equipo llega tras un agónico triunfo 4-3 sobre Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot, por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Atlético Nacional busca sacar ventaja de visitante antes de definir la serie en casa, con la ilusión de acercarse a una nueva final de la Copa BetPlay a pesar de los obstáculos físicos actuales.