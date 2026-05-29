La compañía Aguas de Cartagena (Acuacar) confirmó que el esquema temporal de ajuste en el servicio de agua potable continuará en Cartagena durante la primera semana de junio debido a la persistente presencia de algas en la planta de tratamiento El Bosque.

La compañía Aguas de Cartagena ( Acuacar ) confirmó que el esquema temporal de ajuste en el servicio de agua potable continuará en Cartagena durante la primera semana de junio debido a la persistente presencia de algas en la planta de tratamiento El Bosque.

La situación afecta el proceso de potabilización del agua cruda que ingresa a la planta, que abastece cerca del 90% del suministro de agua potable de la ciudad. El esquema temporal se mantendrá bajo un modelo sectorizado y equitativo, con el objetivo de garantizar la distribución del servicio en diferentes zonas de Cartagena mientras continúan las labores operativas y de monitoreo.

La programación de los sectores y horarios afectados podrá consultarse a través de la página web oficial de la empresa, en la sección de mantenimientos programados, así como en sus redes sociales oficiales. La empresa reiteró su compromiso con la continuidad del servicio y pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable del agua durante los próximos días.

"Es fundamental el ahorro de agua como un esfuerzo colectivo que permita garantizar una distribución equilibrada del servicio en toda la ciudad", indicó Acuacar. La lista de barrios y sectores que estarán sin agua del 1 al 7 de junio incluye Manga, Pie la Popa, Lo Amador, Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Urbanización Santa Clara, Villa León, Villa Lorena, entre otros.

Los afectados pueden consultar la lista completa en la página web oficial de Acuacar. La empresa está trabajando para resolver la situación lo antes posible y garantizar la continuidad del servicio. En el momento de la publicación de esta noticia, no se había anunciado una fecha específica para el final de la restricción del servicio. La ciudadanía está siendo informada a través de las redes sociales oficiales de Acuacar y en la página web de la empresa.

La situación es un recordatorio de la importancia de la gestión del agua y la necesidad de tomar medidas para proteger este recurso vital. La ciudad de Cartagena está trabajando para abordar la situación y garantizar la continuidad del servicio de agua potable a sus ciudadanos. La empresa está comprometida con la continuidad del servicio y está trabajando para resolver la situación lo antes posible





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