Acuacar programa cortes de agua en Cartagena el 27 de mayo para optimizar la red de acueducto

El miércoles 27 de mayo Acuacar suspenderá el suministro de agua entre las 8:00 y las 18:00 en varios barrios de Cartagena, afectando al 15 % de la población, como parte de trabajos de mantenimiento y adaptación a cambios en la calidad del agua cruda.

Acuacar , la empresa concesionaria del sistema de agua potable de Cartagena , ha anunciado una nueva jornada de suspensión programada del servicio para el miércoles 27 de mayo.

Los cortes, que se aplicarán de forma sectorizada, estarán comprendidos entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, y afectarán a aproximadamente el quince por ciento de la población de la ciudad. La medida forma parte de un plan de mantenimiento y optimización de la red de acueducto, cuyo objetivo es mejorar la operatividad de la planta de tratamiento y garantizar la continuidad del suministro a la mayoría de los usuarios.

Según el comunicado de Acuacar, la interrupción del servicio responde a cambios inesperados y persistentes en las condiciones del agua cruda que ingresa al sistema, los cuales han reducido la capacidad de producción de la planta y hacen necesario un racionamiento temporal para evitar sobrecargas y asegurar la calidad del agua distribuida. Los barrios y sectores que quedarán sin suministro incluyen, entre otros, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente y Rincón del Bosque.

También se verán afectados Las Lomas, Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar y Manzanares. En la zona insular y corregimental, la suspensión se extenderá a los sectores de 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista y Los Cerros, así como a las urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla y Zaragocilla sector El Progreso.

Además, quedan incluidos los sectores de Bombeo Manzanares, Altos de San Isidro, Luis Carlos Galán, Coomuldesecar, Navas Meiser y la urbanización Villa Carmen. Otros barrios que experimentarán la falta de agua son Barrio Nuevo, Los Ciruelos, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I y II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, El Reposo, El Silencio, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi y El Nazareno.

En la zona de Nelson Mandela, la suspensión abarcará La Primavera, parte de Los Deseos, Villa Andrea, 18 de Enero y 7 de Diciembre. También estarán incluidos Henequén, Colinas de Betania, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio y El Pozón. La interrupción se extiende a áreas específicas de El Bosque, delimitadas entre la diagonal 21 y la avenida Crisanto Luque, y entre la diagonal 20 y 21B, abarcando varias transversales.

Otros sectores sin agua incluyen Alto Bosque, Nuevo Bosque, España y Zaragocilla, con calles y avenidas concretas señaladas en el aviso. Finalmente, se suman Escallón Villa, La Campiña, Los Calamares y Vista Hermosa, junto a zonas puntuales dentro de El Bosque.

Acuacar ha asegurado que, pese a los cortes, el ochenta y cinco por ciento restante de la población mantendrá el suministro con presiones adecuadas y sin interrupciones significativas, y que los trabajos de optimización permitirán una mayor estabilidad del sistema a mediano plazo





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