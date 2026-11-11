Acueducto Metropolitano de Bucaramanga condena a exgerente por interés indebido

La justicia sanciona a Ludwig Stünkel García por contratos de plantas Los Angelinos y Bosconia, afectando el suministro de agua a cientos de miles.

Ludwig Stünkel García, exgerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, recibió una condena en primera instancia por el delito de interés indebido en la celebración de contratos que contemplaban la construcción de las plantas Los Angelinos y Bosconia. El fallo amenaza la estabilidad de la ciudadanía al evidenciar que los controles internos sobre un servicio público esencial fueron vulnerados y que la gestión del agua se vio influida por beneficios particulares.

Detalle del proceso judicial y los contratos en cuestión

El juicio se centró en la adjudicación de los contratos para la obra de tratamiento de agua de las dos plantas, las cuales son críticas para la seguridad hídrica del área metropolitana. La decisión judicial se basó en pruebas que mostraron que durante la celebración de dicho contrato se apliqué un interés indebido, lo que significa que la selección del proponente favoreció a intereses particulares sobre el bien común. A pesar de que el exgerente fue absuelto de peculado y falsedad, la existencia del delito de interés indebido es suficiente para generar alarmas sobre la calidad de los procesos.

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La Unidad Investigativa de Vanguardia presentó la denuncia inicial, subrayando la necesidad de transparencia absoluta en la contratación pública. El fallo señala que las reglas del proceso se adaptaron para favorecer al proponente, lo que constituye una práctica inaceptable en la gestión pública. La sentencia también afirma que, aunque la obra física se completó en su mayoría, la manipulación de la adjudicación plantea dudas sobre la integridad de los procedimientos de todo el proyecto.

Reacciones de la ciudadanía y las instituciones involucradas

Los habitantes de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, quienes dependen del agua tratada por las plantas, manifiestan su preocupación por la posible afectación a la calidad del servicio. Se exige que las investigaciones judiciales lleguen al final y que la confianza en la entidad se restaure de manera plena y pronta. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, aunque no fue directamente sujeta de la condena, debe enfrentar la presión de demostrar que sus procesos internos son independientes y transparentes.

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La denuncia y el fallo han generado una llamada de la ciudadanía a instituir controles internos y veedurías ciudadanas con acceso real a la información. Se recalca que la transparencia no es un obstáculo sino la condición más trascendental para garantizar que la salud pública no dependa del juicio de unos pocos, sino de una entidad sólida que aporte seguridad a los usuarios del agua.

Implicaciones para la gestión pública y próximos pasos

La condena pone en relieve la inadmisible práctica de manipular los procedimientos de contratación según la conveniencia del administrador de turno. El fallo manifiesta que cualquier negligencia o desviación en la administración del agua presenta consecuencias que van más allá de lo meramente administrativo y se convierten en una brecha en la protección de los bienes jurídicos de la salud pública.

Se exige que se implemente una nueva normativa de control que asegure la independencia de los encargados de la supervisión. Asimismo, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga debe presentar un plan de acción destinado a reforzar la transparencia en los futuros procesos de contratación y a establecer mecanismos de vigilancia ciudadana que confirmen la calidad de la gestión del agua.

El caso, además, sirve como advertencia severa de que la administración de recursos de salud pública debe seguir una jerarquía que priorice la protección de los ciudadanos sobre los intereses individuales. La sentencia obligará a la entidad a reforzar sus protocolos internos, a mediar la confianza de la población y a garantizar que el suministro de agua siga siendo seguro y transparente.