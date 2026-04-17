Acuerdo Clave para la Salud de los Docentes: FOMAG y FECODE Destraban Mejoras al Nuevo Modelo

Tras jornadas de protesta, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) alcanzaron un acuerdo para agilizar la implementación del nuevo modelo de salud docente, abordando fallas recurrentes en la prestación del servicio. Se integrarán redes de prestadores, fortalecerá la plataforma tecnológica y se ampliarán canales de atención, con un plan de seguimiento territorial y un plazo de dos meses para mejoras significativas. El FOMAG, además, denunció irregularidades en la prestación de servicios por parte de una IPS.

Tras una jornada de protestas que resonó en diversas regiones del país el pasado 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG ) y la Federación Colombiana de Educadores ( FECODE ) han logrado desbloquear un acuerdo crucial destinado a ajustar e impulsar la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes. Este sistema, desde su puesta en marcha, se ha visto rodeado de críticas debido a evidentes fallas en la prestación del servicio, lo que motivó el descontento generalizado y las movilizaciones.

El anuncio oficial de este entendimiento fue confirmado por el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona Abello, quien detalló que el objetivo principal del acuerdo con el gremio docente es acelerar los cambios que se iniciaron en mayo de 2024, pero que hasta la fecha no han logrado consolidarse plenamente. Los obstáculos han sido de carácter administrativo y financiero, complicando la plena efectividad de las reformas planteadas.

La negociación se desarrolló en un contexto de creciente inconformidad entre los maestros, quienes salieron a las calles para exigir soluciones concretas frente a demoras significativas en la asignación de citas médicas, la escasez de especialistas, problemas persistentes en la entrega de medicamentos y barreras de acceso a la atención médica. Estas dificultades, como han señalado enfáticamente los sindicatos del magisterio, han impactado negativamente a miles de docentes a lo largo y ancho del territorio nacional, evidenciando las debilidades intrínsecas del modelo de salud vigente.

Según las explicaciones del doctor Bayona, uno de los principales inconvenientes identificados ha sido la estructura heredada del sistema anterior, en la cual, a lo largo de los años, se consolidaron esquemas de subcontratación entre los diversos prestadores de servicios de salud. Esta situación, según el funcionario, ha obstaculizado la transición hacia un modelo que se pretende más directo, eficiente y con un mayor control por parte del FOMAG sobre la red de atención y la gestión de los recursos. 'Los procesos de cambio son complejos cuando existen concentraciones en la prestación y administración de los servicios', señaló el funcionario, haciendo alusión a lo que describió como una especie de 'monopolio' en algunos componentes del sistema, lo cual ha contribuido a la ralentización en la implementación de las reformas necesarias para garantizar una atención de calidad.

Dentro de los puntos acordados con FECODE, se destaca la integración de la red de prestadores de salud. Esta medida tiene como finalidad mejorar la articulación entre clínicas, hospitales y especialistas, optimizando así los tiempos de respuesta y garantizando una atención más oportuna y efectiva para los docentes. Asimismo, se contempla un fortalecimiento integral de la plataforma tecnológica Horus, una herramienta fundamental a través de la cual se gestiona la atención en salud de los maestros. Esta plataforma, es importante señalar, ha sido objeto de múltiples críticas debido a fallas recurrentes en su funcionamiento y a la necesidad de mejorar su usabilidad. Otro de los compromisos de suma importancia es la ampliación de los canales de atención disponibles para los docentes. El FOMAG se ha comprometido a que los maestros contarán con una mayor diversidad de opciones para acceder a los servicios de salud. En aquellas zonas geográficas donde la cobertura por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sea insuficiente, se recurrirá a la intervención de operadores privados con el objetivo de suplir la demanda y garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

El acuerdo también incorpora la creación de un plan de seguimiento territorial específico, el cual será implementado en estrecha colaboración con los sindicatos regionales. La premisa fundamental de esta iniciativa es realizar un monitoreo más cercano y detallado de la prestación del servicio en cada departamento, permitiendo identificar fallas particulares y adoptar soluciones que se ajusten de manera más precisa a las realidades y necesidades locales.

En lo que respecta a los plazos, el cronograma de ejecución se ha convertido en uno de los aspectos más sensibles y apremiantes. El doctor Bayona indicó que se ha establecido un plazo aproximado de dos meses para avanzar significativamente en los procesos de contratación necesarios y mejorar la cobertura en los territorios donde aún persisten las mayores dificultades. Este período de tiempo resulta especialmente crítico, considerando que al actual Gobierno le restan pocos meses de gestión, lo que ejerce una presión adicional para la ejecución de los compromisos adquiridos.

Paralelamente al anuncio de este importante acuerdo, el FOMAG reveló una acción legal significativa: la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Esta denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas en la prestación de servicios por parte de una institución prestadora de salud (IPS). Según la información proporcionada por el FOMAG, la IPS en cuestión habría cancelado servicios médicos de manera injustificada, sin que existiera ningún tipo de incumplimiento contractual por parte del Fondo. Los hechos denunciados incluyen la suspensión arbitraria de aproximadamente 90 servicios especializados durante un paro docente en febrero de 2026, así como la presunta negativa a trasladar pacientes a otros centros asistenciales cuando la situación lo requería. Estas acciones, según el FOMAG, habrían puesto en grave riesgo la salud de los usuarios, particularmente de aquellos en condiciones médicas más delicadas.

Adicionalmente, la denuncia menciona posibles traslados de pacientes entre diferentes instituciones sin el consentimiento informado de los mismos, lo cual podría constituir una grave vulneración al derecho fundamental a la libre elección en materia de salud. Mientras estas acciones legales avanzan y se investigan las posibles irregularidades, el reto principal y la prioridad fundamental para todas las partes involucradas sigue siendo la estabilización y consolidación del modelo de salud del magisterio. Tanto el Gobierno como los representantes de los docentes comparten la convicción de que este sistema no solo es crucial para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los maestros colombianos, sino que también podría servir como un modelo y referente valioso para la formulación de futuras reformas en el sector salud a nivel nacional, buscando replicar las lecciones aprendidas para beneficio de todos





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FOMAG FECODE Salud Docentes Modelo De Salud Protestas Magisterio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Procuraduría requiere al Fomag por incumplimientos y “deficiente” prestación del servicio de salud para maestrosEl Ministerio Público expresó su preocupación por la persistencia de fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores.

Read more »

Procuraduría advierte al Fomag y Fiduprevisora por fallas graves en salud de docentes; Fomag denuncia a SumimedicalLa Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre irregularidades en la prestación de servicios de salud para los docentes colombianos, señalando al Fomag y a la Fiduprevisora. Se detectó operación sin contratos formalizados y un aumento de quejas. El Fomag, a su vez, ha denunciado penalmente a Sumimedical S.A.S. por presuntas irregularidades que afectaron a más de 830.000 afiliados.

Read more »

Jalón de orejas al Fomag por caos en salud de maestros que los ha tenido marchandoDOLAR

Read more »

Atención: Fomag y Fecode logran acuerdo en la implementación del modelo de salud de los docentes tras paro nacionalDespués de las protestas del 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lograron un acuerdo para ajustar el modelo de la salud de los docentes, el cual venía presentando fallas en la prestación del servicio.

Read more »

Fomag y Fecode acuerdan ajustes al modelo de salud docente tras fallas y presión de las protestasEl pacto fija un cronograma de dos meses para contratación y ajustes tras fallas operativas y presión de docentes.

Read more »

Atención: Fomag y Fecode logran acuerdo en la implementación del modelo de salud de los docentes tras paro nacionalDespués de las protestas del 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lograron un acuerdo para ajustar el modelo de la salud de los docentes, el cual venía presentando fallas en la prestación del servicio.

Read more »