Diez años después del acuerdo entre Santos y las Farc, la administración De la Espriella cuestiona el texto mientras la Corte Constitucional ordena su protección frente a la baja implementación.

La conmemoración de un hito histórico trasciende la mera celebración ceremonial para exponer las profundas grietas institucionales que atraviesan a Colombia. Hace exactamente una década, el 24 de noviembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos y el secretariado de las Farc sellaron un compromiso irrevocable en el Teatro Colón de Bogotá. Este acuerdo final, un documento extenso de 310 páginas, prometía transformar la realidad social del país tras más de seis décadas de conflicto armado.

El Desafío de Llevar el Acuerdo a la Realidad

El segundo apretón de manos entre el entonces mandatario y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, marcó el paso crucial del texto a la acción práctica. Sin embargo, la promesa inicial de una paz definitiva se ha convertido en una deuda histórica pendiente de saldo. Victimarios, víctimas y los mismos arquitectos del proceso coinciden en que el mayor reto actual radica en trasladar los ideales plasmados en el papel hacia una implementación tangible y efectiva en el territorio nacional.

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La complejidad de esta tarea se refleja en los datos duros que revelan el estancamiento progresivo de las iniciativas. Durante los primeros cinco años de vigencia del texto, se evidenció que solo el 30 % de las más de 300 páginas había cumplido sus objetivos previstos. Un 37 % presentaba avances mínimos, mientras que un 15 % restante permanecía completamente sin ejecutar, con rezagos severos en titulación de tierras, seguridad y participación política.

Cambio de Paradigma en la Administración De la Espriella

La llegada de la administración liderada por Abelardo De la Espriella ha introducido un giro de 180 grados en la estrategia estatal hacia la paz. El actual jefe del Estado califica el texto firmado en La Habana como espurio, distanciándose radicalmente del enfoque de su predecesor. Esta nueva postura se alinea con una política explícitamente enfocada en el combate frontal a la criminalidad, marcando una ruptura con la lógica de diálogo y reconciliación que caracterizó la firma del acuerdo.

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Las críticas contra el Acuerdo se han institucionalizado a través de las más altas figuras del gobierno actual. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha sostenido públicamente que el texto original equivalía a entregar el país a las Farc. Esta línea argumental ha permeado incluso la diplomacia internacional, donde el embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, ha calificado el acuerdo como un mal ejemplo para la gobernable democrática.

Intervención de la Corte Constitucional y Respaldo Legal

Frente a las declaraciones oficiales y las medidas políticas adoptadas por la administración, el poder judicial ha intervenido para frenar la erosión del pacto. La Corte Constitucional emitió órdenes claras el 9 de noviembre para amparar lo pactado entre el gobierno de Santos y el antiguo grupo armado. Esta decisión legal busca proteger el marco jurídico del acuerdo ante los recortes presupuestales a las entidades veladoras de su cumplimiento y el discurso hostil del ejecutivo.

La deuda de la implementación no recae únicamente en el gobierno actual, que lleva tres meses de mandato, sino que atraviesa transversalmente tres administraciones consecutivas. El legado incluye los últimos dos años de Juan Manuel Santos, los cuatro años de Iván Duque y la gestión vigente de Gustavo Petro, cada una con su propia agenda y prioridades frente a la paz.

Evolución Estadística y Estancamiento en el Cumplimiento

Las cifras de implementación muestran una evolución lenta y preocupante que confirma la dificultad estructural del proceso. Para noviembre de 2025, el análisis de las 578 disposiciones revela que el 36 % se encuentra en estado completo, un 35 % en estado mínimo y un 8 % no ha iniciado su implementación. Los puntos con menor cumplimiento continúan siendo la reforma rural integral y la reincorporación de los excombatientes.

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Esta trayectoria de estancamiento se debe en parte a la priorización de otros agendas durante los gobiernos anteriores. La administración de Iván Duque gastó gran parte de su capital político argumentando que el acuerdo no beneficiaba a las víctimas y cerraba la puerta a la judicialización. Por su parte, la gestión de Gustavo Petro, aunque se electó con banderas de paz, opacó el texto de La Habana al centrar su esfuerzo en la llamada paz total y la negociación con otros grupos criminales.

Reacciones y Perspectivas del Expresidente Santos

El expresidente Juan Manuel Santos, quien invitó a sus opositores a participar en la renegociación del acuerdo, reconoce que la puesta en marcha de aquellas páginas era el reto más complejo del proceso. Santos defiende que las críticas actuales hacia el texto son, en realidad, la consecuencia directa y lógica de la ausencia de cumplimiento de las disposiciones pactadas.

La tensión entre el cumplimiento legal y la voluntad política sigue siendo el eje central del debate. Mientras las instancias internacionales mantienen la veeduría sobre lo negociado en La Habana, el Estado enfrenta el imperativo de saldar una deuda histórica que ha trascendido los ciclos electorales y las visiones de gobierno, dejando a la sociedad colombiana en espera de una paz que le fue esquiva durante décadas.