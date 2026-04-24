Acuerdo en Lebrija: Revisan avalúos catastrales tras protestas

Tras protestas por el aumento de los avalúos catastrales, autoridades y comunidad en Lebrija, Santander, llegaron a un acuerdo para ajustar los valores, con el IGAC revisando las zonas y definiendo nuevos avalúos. Se agilizará el proceso de reclamaciones y se realizará una jornada informativa.

La situación de los avalúos catastrales en Lebrija , Santander , ha experimentado un giro significativo tras intensas jornadas de protestas y un diálogo constructivo entre las autoridades locales y la comunidad.

Inicialmente, el incremento en los avalúos catastrales generó una ola de inconformidad entre los habitantes de Lebrija, quienes argumentaban que los nuevos valores no reflejaban la realidad económica del municipio y representaban una carga fiscal desproporcionada. Esta situación desencadenó bloqueos viales y manifestaciones públicas, afectando la movilidad y la actividad económica en la región.

Las protestas se centraron en la percepción de que los avalúos eran excesivamente altos, especialmente en zonas rurales y residenciales de menor valor, lo que podría llevar a un aumento injustificado en el impuesto predial. La comunidad expresó su preocupación por la posibilidad de que estos incrementos afectaran su capacidad para mantener sus propiedades y, en algunos casos, incluso pudieran verse obligados a venderlas.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como entidad responsable de la determinación de los avalúos catastrales, se vio en la necesidad de revisar los valores establecidos y atender las demandas de la población. La presión ejercida por las protestas y el diálogo abierto con las autoridades locales fueron factores clave para impulsar esta revisión. El IGAC reconoció la importancia de establecer avalúos justos y equitativos, que reflejaran las condiciones socioeconómicas de cada zona del municipio.

La revisión se llevó a cabo con el objetivo de corregir las inconsistencias y garantizar que los avalúos fueran acordes con el valor real de las propiedades. Este proceso implicó la recopilación de información actualizada sobre los precios del mercado inmobiliario, las características de las construcciones y las condiciones de los terrenos.

Además, se consideraron las particularidades de cada zona del municipio, como su ubicación, infraestructura y servicios públicos. La revisión de los avalúos catastrales en Lebrija no solo buscó resolver la problemática inmediata de los incrementos injustificados, sino también establecer un sistema de valoración más transparente y confiable a largo plazo. El IGAC se comprometió a mejorar los procesos de determinación de los avalúos, a fortalecer la participación ciudadana y a garantizar el acceso a la información relevante para la comunidad.

La transparencia en la valoración de las propiedades es fundamental para generar confianza en el sistema y evitar conflictos futuros. Tras un análisis exhaustivo de las zonas afectadas, el IGAC ha confirmado la definición de nuevos avalúos que buscan responder directamente a las inconformidades expresadas por los habitantes de Lebrija. Este anuncio representa un avance significativo en la resolución del conflicto y un paso importante hacia la restauración de la confianza entre la comunidad y las autoridades.

Los nuevos avalúos se basan en una evaluación más precisa del valor real de las propiedades, teniendo en cuenta factores como la ubicación, el tamaño, las características de la construcción y las condiciones del mercado inmobiliario local. Se espera que estos ajustes resulten en una reducción de los valores catastrales en algunas zonas del municipio, aliviando la carga fiscal para los propietarios.

La implementación de los nuevos avalúos requerirá la expedición de una resolución oficial que los formalice y su incorporación en las bases de datos del municipio. Este proceso permitirá la reliquidación de los avalúos y, en consecuencia, el ajuste del cobro del impuesto predial. La reliquidación del impuesto predial se realizará de manera automática para todos los propietarios, quienes recibirán una notificación con el nuevo valor de su impuesto.

Se espera que este ajuste se refleje en los recibos de pago del impuesto predial correspondientes al año 2024. Además de la revisión de los avalúos, se ha acordado establecer un mecanismo más ágil y eficiente para la presentación y resolución de reclamaciones por parte de la comunidad.

El IGAC se ha comprometido a responder a todas las solicitudes de reclamación recibidas hasta el 31 de diciembre de este año, brindando acompañamiento técnico por parte del departamento y la Alcaldía para facilitar el proceso. Este compromiso demuestra la voluntad de las autoridades de atender las inquietudes de la comunidad y garantizar un proceso justo y transparente.

La agilidad en la resolución de las reclamaciones es fundamental para evitar demoras y garantizar que los propietarios puedan acceder a sus derechos de manera oportuna. Para asegurar la correcta implementación de los nuevos avalúos y garantizar la participación activa de la comunidad, se ha programado una nueva mesa de trabajo para el próximo 6 de mayo.

En esta mesa de trabajo, se discutirán los detalles de la resolución que oficializará los nuevos valores y se establecerán los mecanismos para la implementación del procedimiento administrativo. Posteriormente, se realizará una jornada informativa en Lebrija, donde se explicarán a los habitantes los nuevos avalúos por zonas y los precios por hectárea.

Esta jornada informativa será una oportunidad para que la comunidad conozca de primera mano los detalles de la valoración de sus propiedades y pueda resolver cualquier duda o inquietud que pueda tener. La Alcaldía de Lebrija se ha comprometido a brindar todo el apoyo necesario para la realización de esta jornada informativa, asegurando la participación de todos los sectores de la comunidad.

El acuerdo alcanzado entre las autoridades y la comunidad también facilita la presentación de reclamaciones y establece un procedimiento administrativo claro y transparente para la implementación de los nuevos valores. Este procedimiento administrativo garantizará que todas las reclamaciones sean atendidas de manera justa y oportuna, y que los propietarios tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

La implementación de este procedimiento administrativo es un paso importante hacia la construcción de un sistema de valoración más justo y equitativo en Lebrija. La resolución de este conflicto en Lebrija sienta un precedente importante para la gestión de los avalúos catastrales en otros municipios de Santander y del país. La experiencia adquirida en este proceso puede servir como guía para la implementación de políticas públicas más efectivas y transparentes en materia de valoración de bienes inmuebles.

El diálogo abierto, la participación ciudadana y el compromiso de las autoridades son elementos clave para lograr una gestión exitosa de los avalúos catastrales y garantizar el bienestar de la comunidad





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