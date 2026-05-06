Acuerdo en Tierrabomba: Cancelan paro tras compromisos de la Alcaldía de Cartagena

La comunidad de la isla de Tierrabomba suspende la movilización programada para el 7 de mayo tras establecer una mesa de diálogo permanente con las autoridades locales.

En la ciudad de Cartagena , específicamente en la zona insular de Tierrabomba , se ha producido un giro significativo en la tensión social que imperaba en los últimos días.

Originalmente, se había convocado a una jornada de movilización y protesta pacífica para el jueves 7 de mayo, la cual pretendía bloquear el canal de acceso a la bahía de Cartagena, un punto neurálgico para la actividad portuaria y económica de la región. Sin embargo, tras una serie de intensas negociaciones y acercamientos entre los líderes comunitarios y los representantes del gobierno local, el paro ha sido oficialmente cancelado.

Esta resolución llega como resultado de un entendimiento mutuo donde la Secretaría del Interior ha jugado un papel mediador fundamental, asegurando que las demandas de la población no serán ignoradas y que se implementará una estructura de comunicación constante a través de una mesa de diálogo permanente. La problemática que llevó a la convocatoria del paro es profunda y refleja una crisis de infraestructura y servicios básicos que ha afectado a sectores como Bocachica y Caño del Oro durante años.

Los habitantes han denunciado sistemáticamente un estado de abandono prolongado por parte de la administración municipal y del Estado colombiano. Entre las carencias más críticas se encuentra la falta de acceso regular a agua potable, un servicio esencial que sigue siendo una asignatura pendiente para muchas familias de la isla.

Asimismo, el suministro de energía eléctrica presenta fallas constantes que afectan tanto la calidad de vida doméstica como el desarrollo de pequeñas actividades económicas locales. A esto se suma el evidente deterioro de las instituciones educativas, donde las aulas y los recursos pedagógicos resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la infancia y la juventud, sumado a la inexistencia de espacios deportivos adecuados que permitan el sano esparcimiento y la formación atlética de los jóvenes, quienes se ven vulnerables ante la falta de alternativas recreativas en su entorno inmediato.

Para resolver este conflicto, se llevó a cabo una reunión estratégica en la que participaron diversas dependencias de la Alcaldía de Cartagena, junto con la Armada Nacional y la empresa Aguas de Cartagena. La presencia de la Armada es crucial dada la naturaleza geográfica de la zona y la seguridad en los canales de navegación. Durante este encuentro, se logró el consenso de crear un espacio institucionalizado donde la comunidad podrá hacer seguimiento real a los compromisos adquiridos.

El Consejo Comunitario de Tierrabomba ha expresado que este paso es fundamental hacia el entendimiento, calificando el proceso como un diálogo respetuoso de gobierno a gobierno. El objetivo primordial de esta mesa no es solo aplicar medidas de mitigación a corto plazo para aliviar las urgencias más apremiantes, sino diseñar y ejecutar soluciones estructurales y definitivas que transformen la realidad socioeconómica de la isla con la participación activa de sus habitantes.

Además de los acuerdos inmediatos, se ha mencionado la importancia de establecer una hoja de ruta clara para los proyectos de vivienda en el Distrito, reconociendo que el déficit habitacional es otro de los motores de la insatisfacción social. La decisión de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos Comunitarios de no participar en la protesta demuestra una voluntad de apostar por la vía diplomática y la concertación sobre el conflicto.

Este precedente sienta una base importante para la gobernanza en las zonas insulares de Cartagena, sugiriendo que la escucha activa y la participación ciudadana son las únicas herramientas capaces de desarticular la conflictividad social. Se espera que en las próximas semanas se definan el cronograma de obras y las metas cuantificables que permitan a los habitantes de Tierrabomba sentir que el Estado finalmente ha regresado a su territorio para garantizar sus derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de todas las familias





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