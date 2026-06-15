Acuerdo entre EE.UU. e Irán y su impacto en el Líbano: Entre la esperanza de paz y la negativa israelí a retirarse

El principio de acuerdo entre Washington y Teherán para el cese de hostilidades ha generado reacciones en el Líbano, donde las autoridades ven una oportunidad para la estabilidad y reconstrucción, aunque Israel ya ha rechazado la retirada de sus tropas. El conflicto ha causado miles de muertos y una grave crisis humanitaria.

El anuncio de un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el cese de hostilidades ha sacudido la escena geopolítica, especialmente en lo que respecta al Líbano , país que ha sido escenario de una intensa ofensiva israelí.

Este acuerdo, que incluye el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Washington, ha sido recibido con cautela y esperanza por las autoridades libanesas. La Presidencia libanesa emitió un comunicado afirmando que el pacto confirma el cese de las acciones militares y la escalada en la región, incluyendo explícitamente al Líbano, y subrayando que la estabilidad y seguridad del país son parte integral de cualquier esfuerzo serio para consolidar la paz en la zona.

El mensaje, difundido en redes sociales, estuvo dirigido especialmente a los ciudadanos libaneses que han sufrido directamente los efectos del conflicto: aquellos que perdieron sus hogares, medios de subsistencia y seres queridos en zonas devastadas por los ataques. Expresaron la esperanza de que estos acuerdos se traduzcan en medidas prácticas que pongan fin al ciclo de violencia y abran una fase de estabilidad, seguridad, recuperación y reconstrucción.

También se agradeció a todos los actores que trabajaron para incluir al Líbano en los esfuerzos diplomáticos para detener la escalada militar en diversos frentes, y se delineó una visión de un camino más amplio que fortalezca la estabilidad regional, preserve la soberanía de los estados y los derechos de los pueblos. Para el Líbano, esto debe permitir la reconstrucción de lo destruido y la recuperación de la vida normal bajo un Estado seguro y estable.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, por su parte, manifestó su sincera gratitud a quienes contribuyeron a lograr el acuerdo entre Washington y Teherán, y expresó su esperanza de que este logre poner fin a la guerra, detener la matanza, la destrucción, el desplazamiento y todas las tragedias infligidas al pueblo libanés. El Gobierno libanés, según declaraciones recogidas por la agencia estatal NNA, ha trabajado incansablemente por detener un conflicto que considera impuesto a su país.

Las autoridades anunciaron que impulsarán las negociaciones iniciadas hace meses con Israel, con el objetivo de lograr la retirada completa de Israel de su territorio. Además, se comprometieron a redoblar los esfuerzos en las negociaciones en curso en Washington y a movilizar recursos, junto a hermanos y amigos internacionales, para asegurar los medios necesarios para la reconstrucción, una vez que el pueblo libanés pueda regresar a sus ciudades y pueblos con seguridad y dignidad.

Este discurso oficial enfatiza la necesidad de pasar de la emergencia humanitaria a una fase de reconstrucción sostenible, bajo un marco de soberanía y estabilidad. Sin embargo, el panorama se complica por la postura de Israel, que ha afirmado rotundamente que sus tropas no se retirarán de las zonas que ocupan en el Líbano.

Según fuentes israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu habría dejado claro este asunto al presidente Trump horas después del anuncio del acuerdo provisional entre Washington y Teherán. Esta declaración israelí supone un obstáculo significativo para la implementación de cualquier plan de paz que requiera la desocupación de territorios libaneses. Mientras tanto, el conflicto en el Líbano ha dejado un saldo humanitario devastador: cerca de 3.800 muertos, incluyendo a 132 profesionales sanitarios, y un número aún mayor de heridos y desplazados.

La comunidad internacional observa con atención la evolución de estas negociaciones, consciente de que la estabilidad del Líbano es clave para la seguridad de toda la región. El acuerdo entre EE.

UU. e Irán, aunque prometedor en el plano diplomático, enfrenta el desafío de alinear las posiciones de todas las partes involucradas, particularmente la de Israel, y de transformar los compromisos verbales en un calendario de implementación concreto que incluya la retirada militar, el cese de hostilidades y un robusto plan de reconstrucción para un país que lleva años soportando crisis políticas, económicas y ahora bélicas





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