La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras entidades públicas y privadas realizaron un encuentro para concertar una hoja de ruta que ayude a generar mayores oportunidades a los jóvenes en Colombia y otras partes del mundo. La iniciativa busca fomentar el empleo formal de jóvenes en el Distrito y otras entidades, así como consolidar rutas efectivas de transición entre la formación y el empleo, con el objetivo de reducir la brecha de empleabilidad de los jóvenessplín para las personas interesadas en adquirir un empleo formas por esta área DD en Colombia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un encuentro con varias entidades, publicas y privadas, para concertar una hoja de ruta que permita generar mayores oportunidades a los jóvenes .

Dicha iniciativa forma parte del plan de la OIT para apoyar el fomento del empleo formal de jóvenes en Colombia y el mundo. El objetivo principal de este encuentro fue el de fortalecer las relaciones entre las diferentes partes involucradas y coordinar esfuerzos para alcanzar la meta final, una mayor inclusión laboral de los jóvenes con talento y aptitud.

Para ello, la OIT, en colaboración con el Distrito, y otras entidades públicas y privadas, pusieron en marcha un piloto de acción en el cual se buscó consolidar rutas efectivas de transición entre la formación y el empleo, especialmente en contextos donde persistesen desafíos relacionados con el desempleo juvenil, informalidad y falta de oportunidades en el mercado laboral. Dicha iniciativa buscaba potenciar el talento joven calificado y fomentar la alineación entre los perfiles formativos y las demandas del mundo laboral.

Durante el encuentro se capacitó a los representantes de las entidades, se conoció al detalle las acciones a realizar y se avaló el compromiso de todas las partes. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de evaluar el desempeño de las entidades y conocer de cerca los desafíos desempeñados, para así orientarse en sus estrategias y acciones futuras





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