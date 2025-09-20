Acuerdo TikTok: Washington y Pekín a un paso de sellar la venta en EEUU

La Casa Blanca y Pekín están cerca de concretar un acuerdo para la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. El plan incluye una nueva junta directiva con mayoría estadounidense y la supervisión de Oracle. Donald Trump y Xi Jinping también han intervenido en las negociaciones.

Washington y Pekín se encuentran en el epicentro de intensas negociaciones sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos . Este sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó que el acuerdo para que ByteDance, la compañía matriz de la popular plataforma de videos, venda sus operaciones en territorio estadounidense está a punto de ser finalizado.

Según Leavitt, el plan de acuerdo implica la constitución de una nueva junta directiva integrada por siete miembros, de los cuales seis serán ciudadanos estadounidenses, asegurando de esta forma el control local sobre la aplicación. Adicionalmente, los datos de los usuarios y la confidencialidad de la información estarán bajo la supervisión de Oracle, una de las principales empresas tecnológicas del país, que también se encargará de la gestión del algoritmo, considerado el activo más valioso de TikTok. La Casa Blanca había advertido sobre la posibilidad de prohibir la aplicación si la venta no se materializaba, argumentando riesgos para la seguridad nacional debido a la potencial transferencia de datos de ciudadanos estadounidenses al gobierno chino. Sin embargo, Leavitt aseguró que solo restan detalles técnicos para oficializar el acuerdo y que este podría concretarse “en los próximos días”.\El presidente Donald Trump, tras una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, expresó que la firma del acuerdo podría ser ahora una “simple formalidad”. A pesar de que Pekín no se ha pronunciado directamente sobre las negociaciones, Xi solicitó a Washington que asegure un ambiente empresarial abierto y equitativo para las empresas chinas. El Wall Street Journal reportó que el gobierno estadounidense busca obtener una comisión de varios miles de millones de dólares por su papel como mediador en la operación. Paralelamente, se ha confirmado que entre los principales inversores interesados se encuentra Larry Ellison, fundador de Oracle y un estrecho aliado de Trump. El acuerdo proyecta ser un hito en las relaciones chino-estadounidenses, con repercusiones significativas para ambas naciones y la esfera digital global. La venta de TikTok representa un complejo equilibrio de intereses geopolíticos, económicos y de seguridad nacional que ha mantenido a la comunidad internacional en vilo.\Con este acuerdo, la Casa Blanca busca un equilibrio entre la seguridad nacional, los intereses políticos y la preservación de una de las aplicaciones más influyentes entre los jóvenes estadounidenses. La popularidad de TikTok, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ha transformado la dinámica de las redes sociales y la cultura digital. La app ha generado un impacto considerable en la forma en que se consume contenido, se comunica y se expresan los individuos. La preocupación sobre la seguridad de los datos y la posible influencia extranjera ha generado una necesidad de supervisión y control sobre la aplicación. Las negociaciones reflejan la creciente tensión entre Estados Unidos y China, y el intento de Washington por mitigar los riesgos asociados con las empresas tecnológicas chinas. La postura de China en relación con estas negociaciones, incluyendo la solicitud de un ambiente empresarial justo, refleja la importancia de los lazos económicos bilaterales y la necesidad de proteger los intereses de sus empresas a nivel global. La situación de TikTok destaca la creciente preocupación sobre la protección de la privacidad de los datos en la era digital y la complejidad de regular las plataformas tecnológicas transfronterizas





lafm / 🏆 7. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tiktok Estados Unidos China Bytedance Oracle Donald Trump Xi Jinping Seguridad Nacional Negociaciones

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

TransMilenio y ‘Epa Colombia’ llegan a un acuerdo: ¿De qué se trata?La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, explicó que el acuerdo contempla dos componentes principales.

Leer más »

TransMilenio y “Epa Colombia” logran acuerdo conciliatorio por daños a estación Molinos en 2019La reparación incluye el pago de $100 millones, disculpas públicas, producción de videos pedagógicos y actividades sociales en el sistema de transporte. El pacto no implica libertad automática para Daneidy Barrera.

Leer más »

El millonario acuerdo que suscribió Epa Colombia con TransMilenio para resarcir los daños que ocasionóLa influenciadora destruyó parte del mobiliario de una estación del sistema de transporte público en Bogotá en 2019 y por lo que está en prisión. El acuerdo deberá ser revisado por un juez para su aprobación.

Leer más »

TransMilenio y “Epa Colombia” llegan a acuerdo conciliatorio por daños en estación MolinosEl acuerdo busca garantizar la reparación integral de los daños, valorados en 467 millones de pesos.

Leer más »

Trump espera zanjar el acuerdo sobre Tiktok en una llamada con XiDonald Trump y Xi Jinping sostendrán una llamada clave para definir el futuro de TikTok y avanzar en negociaciones comerciales entre EE. UU. y China.

Leer más »

TikTok en Estados Unidos: Trump dice que China aceptó su ventaTrump, que también ha calificado de “muy positiva” la comunicación con su homólogo chino, informó de que se reunirá presencialmente con él.

Leer más »