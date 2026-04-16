Acuerdos para el Fin de los Bloqueos por Impuesto Predial tras Actualización Catastral

Tras intensas jornadas de protesta y bloqueos en varias regiones del país, se llegó a un consenso entre los manifestantes y el Gobierno nacional. Las movilizaciones, originadas por el aumento del impuesto predial derivado de la actualización automática de los avalúos catastrales, concluyeron tras el establecimiento de mesas de diálogo regional para revisar los procesos y sus metodologías. Este acuerdo busca resolver las inquietudes sobre posibles inconsistencias y garantizar ajustes técnicos dentro del marco legal. Los departamentos más afectados por la actualización fueron Boyacá, Santander y Nariño, entre otros, que ahora contarán con espacios de concertación para abordar las problemáticas específicas.

Los bloqueos que paralizaron importantes vías del país durante los últimos días, a causa del incremento en el impuesto predial, llegaron a su fin este martes. La conclusión de las manifestaciones se produjo tras la consecución de importantes acuerdos entre los voceros de los movimientos y el Gobierno nacional.

El detonante de estas protestas fue la actualización automática y excepcional de los avalúos catastrales, una medida contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de sanear un rezago informativo de varios años en 520 municipios colombianos a partir de este 2026. Este medio tuvo acceso a un listado exhaustivo de las localidades que han sido objeto de este proceso de actualización catastral y que, por ende, podrían experimentar un aumento significativo en el valor del impuesto predial. El cálculo de este impuesto es responsabilidad de las administraciones municipales, las cuales se basan en la información catastral vigente, suministrada ya sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o por los diferentes gestores catastrales encargados de esta labor. Los departamentos que han registrado la mayor cantidad de municipios involucrados en este proceso de actualización catastral automática son Boyacá, con 81 municipios; Santander, con 68; y Nariño. Les siguen en orden de importancia Tolima, con 38 municipios; Cauca, con 31; y Bolívar y Huila, ambos con 26 municipios respectivamente. Para ilustrar la magnitud de esta actualización, se detallan algunos de los municipios de Boyacá afectados: Chivor, Aquitania, Briceño, Jericó, Caldas, Chivatá, Cómbita, Duitama, Guateque, Villa de Leyva, Nobsa, Páez, Paipa, Ráquira, Samacá, Sutamarchán, Tibasosa, Tota y Saboyá. En el departamento de Santander, la lista incluye localidades como Albania, Florián, Lebrija, Gámbita, Guadalupe, Barbosa, Cerrito, Ocamonte, San Gil, Palmas del Socorro, Barichara, Hato, San Miguel, Charalá, Zapatoca y Santa Bárbara, entre otros. En Nariño, destacan municipios como El Peñol, Ipiales, Puerres, El Tambo, La Florida, Pupiales, Sandoná, San Bernardo, Sapuyes, Tangua, Túquerres y Yacuanquer. Otros municipios que han sido parte de este proceso de actualización catastral automática son Murillo, Saldaña, Cajamarca, Espinal, Flandes, Líbano, Herveo, Suárez y Coello, todos ubicados en el departamento de Tolima. En el Cauca, la actualización ha impactado municipios como Argelia, Caldono, Corinto, Timbiquí, Toribio, Páez, Rosas, Silvia, Timbío, Villa Rica y Sucre. En Bolívar, se encuentran Santa Rosa, Santa Cruz de Mompox, Morales y Montecristo, entre otros; y en Huila, destacan Altamira, Campoalegre, Guadalupe, Palermo, Palestina, Pitalito y Villavieja. El resto de los departamentos con un número significativo de municipios actualizados son Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19), Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11). Ejemplos de municipios en estas regiones incluyen Palestina, La Dorada y Salamina en Caldas; Salamina, Plato y Concordia en Magdalena; Ocaña, Pamplona y Salazar en Norte de Santander; y en Cundinamarca: Ricaurte, Choachí, Bojacá, La Vega, Madrid, Funza, Puerto Salgar, Sibaté, entre otros. Tras dos días de intensas negociaciones y diálogos con los representantes de las movilizaciones, que surgieron como reacción al incremento en los avalúos catastrales, se alcanzó un acuerdo que ha permitido el levantamiento de las manifestaciones y la normalización del tránsito en diferentes puntos del país, con especial énfasis en el departamento de Santander, uno de los epicentros de las protestas. Como resultado directo de estas negociaciones, las partes acordaron la inmediata instalación de mesas de trabajo regionales. Estas mesas se establecerán en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar. El propósito fundamental de estas mesas será avanzar en una revisión técnica exhaustiva de los procesos catastrales que se han llevado a cabo. Según información proporcionada por el Gobierno, estas mesas de diálogo tendrán un plazo de ejecución máximo de dos semanas para cumplir con sus objetivos. Durante este periodo, se enfocarán en identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías empleadas para reducir el rezago catastral, priorizar aquellos casos que presenten mayor criticidad y proponer los ajustes técnicos necesarios, siempre en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Este proceso busca garantizar transparencia y equidad en la determinación de los avalúos y, consecuentemente, del impuesto predial





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