Acumulados Baloto y Revancha suben a $24.200M para el 7 de noviembre de 2026

Ningún jugador acertó los seis números en el sorteo 2.731 del 4 de noviembre. Los premios mayores del Baloto y Revancha se acumulan para el sábado 7 de noviembre.

Los participantes del Baloto y el Revancha se quedan sin recibir el premio mayor tras el sorteo número 2.731, realizado el miércoles 4 de noviembre de 2026. La falta de coincidencia total en las combinaciones elegidas dispara el valor de los acumulados a $19.200 millones para Baloto y $5.000 millones para Revancha.

Resultados oficiales del sorteo 2731

La combinación ganadora para Baloto quedó conformada por los números 11, 23, 26, 37 y 42, con la superbalota 02. Por su parte, en el sorteo Revancha, la secuencia victoriosa incluyó los números 03, 15, 28, 33 y 38, además de la superbalota 08. Ningún apostador logró acertar la combinación completa de cinco números y la superbalota en ambas modalidades.

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Categorías ganadoras y premios menores

En el Baloto, se identificaron 16.948 ganadores, lo que permitió distribuir un total de $152.740.950 entre las distintas categorías. Hubo dos ganadores que acertaron cuatro números más la superbalota, recibiendo $3.885.650 cada uno. Setenta y cinco jugadores con tres aciertos y superbalota se llevaron $98.200, mientras que 1.040 personas con dos aciertos y la superbalota obtuvieron $18.450.

El sorteo Revancha registró un mayor número de beneficiados, con 24.415 ganadores en total. Dos apostadores destacaron al acertar los cinco números sin la superbalota, recibiendo $8.950.200 cada uno. Adicionalmente, un jugador obtuvo cuatro aciertos con la superbalota ($3.587.550), 222 jugadores con tres aciertos y superbalota ($15.300) y 2.138 ganadores con dos aciertos y superbalota ($4.150).

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Impacto financiero para el sorteo del sábado

La suma de ambos acumulados alcanza la cifra histórica de $24.200 millones para el próximo sorteo programado para el sábado 7 de noviembre de 2026. Esta cifra representa el capital máximo a disputar, ya que nadie reclamo los premios mayores del miércoles. El acumulado previo de $18.800 millones del Baloto y los $4.800 millones de Revancha se suman a las ganancias no reclamadas.

Condiciones para jugar y reclamar premios

Baloto se realiza tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados. Los jugadores deben seleccionar cinco números del uno al 43 y una superbalota del uno al 16. Revancha utiliza la misma combinación pero ofrece una segunda oportunidad de ganar con un sorteo independiente. Es fundamental conservar el tiquete físico en buen estado para poder reclamar cualquier premio ante los canales oficiales.