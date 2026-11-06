Acusación formal contra María Isabel Urrutia por contratación irregular

La Fiscalía acusó a la exministra del Deporte por más de 4950 millones de pesos en contratación directa irregular y falsedad ideológica en documentos públicos.

La Fiscalía General de la Nación ha formulado formalmente una acusación penal contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, en relación con la contratación irregular del Sistema de Validación Nacional y el proceso de acceso a los estadios de fútbol. Esta medida legal se deriva de las investigaciones sobre la gestión de recursos públicos destinados a la implementación de herramientas tecnológicas de seguridad.

Detalles Core de la Acusación Penal

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó los cargos contra la expresidenta de la cartera deportiva, atribuyéndole responsabilidad directa en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Estos hechos ocurrieron con ocasión de la contratación del sistema de validación de ingreso a los estadios, un mecanismo previsto en el Decreto 1622 de 2022.

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La investigación fiscal determina que, en su calidad de jefa del Ministerio del Deporte, Urrutia fue la responsable de ejecutar una contratación directa mediante la figura de convenio interadministrativo con la entidad Aldesarrollo. Este acuerdo financiero ascendió a un valor superior a 4.950 millones de pesos colombianos, una suma significativa que supuestamente careció de los debidos controles de pluralidad en la selección de oferentes.

Posiciones de las Partes y Argumentos Legales

Los fiscales sostienen que la contratación realizada por María Isabel Urrutia condicionó previamente la subcontratación a una empresa específica, lo que indica un acuerdo anticipado para ejecutar la iniciativa tecnológica. Las evidencias recolectadas apuntan a que este proceso se alejó de los estándares de competencia abierta exigidos por la normativa administrativa vigente en Colombia.

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Además, la Fiscalía ha destacado que la exministra desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio. Estos asesores internos habían alertado sobre los vicios e ilegalidades presentes en varios trámites durante la etapa precontractual, señalando la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos adecuados para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.

A pesar de estas advertencias internas, la entonces ministra procedió a celebrar el convenio el 30 de diciembre de 2022. La decisión se tomó a sabias de las irregularidades detectadas en la etapa previa al contrato, lo que fortalece el cargo de falsedad ideológica en documentos públicos con vocación probatoria presentados ante la justicia.

Impacto Real y Próximos Pasos Procesales

El Ministerio del Deporte tenía la encomienda de implementar la herramienta tecnológica que asociaría el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso. El propósito declarado era verificar antecedentes y restringir el acceso a personas con impedimentos legales, pero la metodología empleada por la exministra ha sido cuestionada por sus carencias técnicas y legales desde el inicio.

Se han identificado falsedades en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación, los cuales habrían consignado hechos que no corresponden con la verdad objetiva. Estos documentos formaron parte de la base para aprobar el desembolso de más de 4.950 millones de pesos a Aldesarrollo, un monto que ahora está sujeto a escrutinio judicial.

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El avance de este caso implica que María Isabel Urrutia deberá enfrentar los cargos penales establecidos por la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia evaluará las pruebas sobre la contratación directa y la posible falsedad en los informes técnicos, determinando si se configuraron los elementos esenciales de los delitos imputados por el Ministerio Público.