Acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra Raúl Castro , expresidente de Cuba , por el derribo de dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996.
El ataque, que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses, se produjo el 24 de febrero de 1996. La acusación, presentada ante una corte federal de Florida, atribuye a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos que enfrenta el exmandatario cubano, de 94 años, podrían derivar en cadena perpetua o incluso en la pena de muerte.
El incidente tuvo lugar en el estrecho de Florida, donde las aeronaves de Hermanos al Rescate estaban realizando un vuelo de rescate. La organización, fundada por exiliados cubanos en Miami y liderada por José Basulto, había surgido para localizar y auxiliar a los miles de balseros que intentaban huir de la isla tras el derrumbe de la Unión Soviética.
En el tiempo, sin embargo, sus actividades escalaron hasta incluir incursiones en el espacio aéreo cubano y el lanzamiento de octavillas sobre La Habana, lo que llevó al régimen de los Castro a calificar al grupo como una organización terrorista. Castro ejercía entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Una grabación de la época, filtrada en 2006 y cuya autenticidad fue confirmada por periodistas, expertos y exfuncionarios cubanos en el exilio, recoge su voz en un encuentro con periodistas cubanos en el que expone detalles de la operación bajo su mando. En el audio se escucha una instrucción que resulta reveladora sobre la cadena de mando que antecedió al ataque.
La acusación se basa en la información proporcionada por Juan Pablo Roque, un exmilitar que vivía en Miami bajo una identidad falsa e incluso sostenía un matrimonio ficticio. Roque había proporcionado previamente a La Habana información detallada sobre las aeronaves y el plan de vuelo del día del ataque, lo que le permitió al régimen preparar la operación con anticipación.
