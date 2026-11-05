Acusaciones de Henry Cifuentes contra Claudia Carrasquilla y la Fiscalía de Medellín

Henry Cifuentes imputa a la viceministra Claudia Carrasquilla y fiscales de Medellín en falsedad documental y malversación de fondos antidrogas.

Henry Cifuentes, quien se autoidentifica como un ex testigo falso utilizado por la Fiscalía, ha lanzado nuevas y graves acusaciones contra la actual viceministra de Defensa, Claudia Victoria Carrasquilla. En una entrevista concedida al periodista Julio Sánchez Cristo, en el espacio matutino 6AM W de Caracol Radio, Cifuentes reveló detalles sobre presuntas prácticas corruptas que habría presenciado durante su tiempo en la ciudad de Medellín.

Confesión de Testimonios Falsos en el Palacio de Justicia

Cifuentes afirmó que trabajó directamente con Claudia Carrasquilla cuando esta se desempeñaba como fiscal en Medellín, y que participó activamente en la construcción de procesos judiciales basados en testimonios inexactos. El individuo declaró que él mismo incriminaba a personas que ya estaban siendo investigadas, operando bajo lo que describió como una inmunidad total para delinquir con el permiso expreso de la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

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Según la versión del informante, estas coordinaciones ilegales se realizaban frecuentemente en el séptimo piso del Palacio de Justicia de Medellín, sede de la unidad contra el crimen organizado. Allí, presuntamente, se instruía a testigos como él para entregar declaraciones que fortalecieran las causas contra integrantes de estructuras criminales de alto perfil, como Los Chatas y la Oficina de Envigado.

Desmantelamiento de Estructuras y la Falla de Vallejo

Entre los casos específicos mencionados se encuentra el proceso judicial contra el criminal alias Vallejo. Henry Cifuentes sostuvo que la condena de este individuo fue el resultado de un testimonio mentiroso e inducido por Claudia Carrasquilla. Este caso se enmarca dentro de una operación más amplia que buscaba el desmantelamiento de diecisiete cabecillas de organizaciones criminales y otras cien personas de primer y segundo nivel.

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Cifuentes no oculta su propia trayectoria delictiva, admitiendo que ha cometido actos ilegales desde muy joven, incluyendo condenas por porte de armas y hurto de automotores. Reconoció haber pertenecido en su momento a la organización criminal Los Chatas en Bello, Antioquia, lo que le otorgaba un acceso privilegiado a los entornos que ahora denuncia.

Esquema Irregular de Recompensas y la DEA

Otro aspecto central de las revelaciones es un supuesto esquema irregular para el cobro de recompensas por parte de la Policía Nacional. Cifuentes explicó que recibía pagos periódicos, de aproximadamente dos millones de pesos cada quince días, bajo el concepto de sostenimiento de fuentes humanas. Además, prestaba su cédula de identidad para justificar recompensas por capturas en las que él no había suministrado información útil.

La dinámica descrita implica que las autoridades localizaban a los capturados sin necesidad de una fuente humana, pero requerían un intermediario para tramitar el pago de las recompensas. El ex informante afirmó conservar documentos reservados que respaldarían estas denuncias sobre el manejo indebido de los fondos. También reveló que se reunió el pasado 21 de agosto en Lyon, Francia, con agentes de la DEA para exponer sobre la posible pérdida y robo de recursos estadounidenses destinados a la lucha contra el crimen organizado.

Posiciones Oficiales y Amenazas Contra la Vida

Frente a estas imputaciones, la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, ha manifestado que no tiene interés en hablar sobre los señalamientos al solicitar una versión. En entrevistas anteriores, ha rechazado las acusaciones de Henry Cifuentes, calificándolo de mentiroso y sugiriendo que sus declaraciones tienen motivaciones políticas. A pesar de haber llevado casi cuatro años fuera de Colombia, el informante reporta haber recibido amenazas constantes, expresando temor por su integridad física ante la posibilidad de ser asesinado.

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Adicionalmente, Cifuentes señaló al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y mencionó a Gustavo Villegas como secretario de Seguridad durante la administración anterior. Afirmó haber recibido recursos para hospedaje y viáticos mientras rendía declaraciones contra los criminales. Por su parte, la organización criminal de la cual formó parte habría advertido a alias Vallejo sobre la presión que ejerce Claudia Carrasquilla para silenciar estas denuncias públicas, aunque los hechos expuestos aún carecen de verificación independiente.