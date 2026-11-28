María Claudia Tarazona responsabiliza al presidente Gustavo Petro del asesinato de su esposo, advirtiendo sobre la alianza entre crimen organizado y Estado que amenaza la democracia colombiana.

La viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ha formulado una acusación directa y sin precedentes públicos sobre la autoría intelectual del homicidio de su cónyuge. En declaraciones contundentes, afirmó que su convicción íntima señala al presidente Gustavo Petro como quien emitió la orden letal. Esta declaración obliga a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Atribución directa a la máxima autoridad

Tarazona declaró explícitamente: para mí, la orden, sin duda alguna, la dio Gustavo Petro. Su posición no deja margen para la interpretación ambigua y sitúa al jefe de Estado como el principal sospechoso en el caso. La contundencia de sus palabras exige que las autoridades competentes analicen el contexto, las motivaciones y los posibles móviles que llevaron a este desenlace fatal. La Fiscalía no puede ignorar esta imputación dada su gravedad y el impacto político que genera.

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La definición de Giovanni Falcone sobre la mafia

Las palabras de Tarazona resuenan con la definición del fiscal italiano Giovanni Falcone sobre el tercer nivel de la mafia. Este concepto trasciende el control territorial local o el narcotráfico transnacional para señalar la conexión perversa entre el crimen organizado y la política. Falcone sostenía que no se trata de organizaciones que solo ejecutan órdenes externas, sino de estructuras que controlan actividades que son competencia exclusiva del Estado.

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La amenaza a la democracia colombiana

Esta alianza entre poderes criminales y el Estado representa una amenaza severa para la democracia y la libertad en Colombia. A menudo, se minimiza la mafia limitándola al crimen organizado tradicional, ignorando su influencia en las instituciones. La narrativa de paz y seguridad ha servido para justificar dinámicas que perpetúan la impunidad y desvían la atención del problema real. Entender la naturaleza del poder mafioso es clave para combatirlo y superarlo.

La lucha ciudadana contra la impunidad

La mafia no está casada con una ideología particular, sino que es transversal a todos los partidos políticos y estructuras de poder. Tarazona denuncia que esta realidad es el mal que debe enfrentar la sociedad colombiana. La lucha contra este fenómeno no puede librarse solo por fiscales e investigadores, sino que requiere la participación activa de la ciudadanía. Sin una comprensión precisa del poder mafioso, será imposible garantizar la seguridad y la legalidad en el país.