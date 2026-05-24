Acuso en medios de comunicación: director del informativo pivota atención sobre sala de redacción, chats revelan acoso laboral y sexual

Un reportaje publicado por la Revista RAYA muestra que el director del informativo, acusado de acoso sexual y laboral, viola la privacidad de periodistas, violaba sus redes sociales y amenazaba con humillaciones. Además, el caso se suma a una investigación abierta por el Directorio del Trabajo en Red+ Noticias, que permitió a trabajadores presentar denuncias anónimas.

El caso de acoso sexual y laboral en medios de comunicación vuelve a poner el foco sobre una sala de redacción en Colombia. Esta vez, el caso fue revelado por Revista RAYA, que publicó una investigación basada en chats, testimonios protegidos y relatos.

El centro de la denuncia está en los mensajes y testimonios que, según RAYA, apuntan al director del informativo, señalado por presuntos contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de periodistas, llamadas fuera del horario laboral, gritos y humillaciones públicas. Según la investigación, la periodista Diana denunció que Celis, el director, habría usado saludos cotidianos para besarla sin consentimiento. Ella también aseguró que Celis revisaba sus redes sociales personales y le pedía eliminar publicaciones.

Diana admitía que cuando ella ignoraba esos mensajes, él empezaba a llamarla fuera del horario laboral y luego borraba los mensajes. Otra fuente, llamada Natalia, relató que los comentarios no se limitaron al trabajo periodístico. Dijo que Celis la miraba de forma incómoda y que en una ocasión le habría dicho un comentario inapropiado.

También contó que, después de una transmisión en vivo, le habría enviado una captura de su salida al aire con un mensaje sobre cómo se veía con su camisa. Para Natalia, esas situaciones hicieron parte de un ambiente que mezclaba presión laboral y presunto acoso sexual. Katherine, una periodista identificada en los registros, denunció maltrato laboral en los consejos de redacción.

Dijo que Celis habría roto el teclado de un periodista por una tilde, golpeando contra puestos de trabajo y haciendo comentarios ofensivos. El reportaje también recoge relatos de llamadas constantes fuera del horario laboral, incluso fines de semana y festivos. Según Santiago, el temor era no contestar y luego recibir una humillación en el consejo de redacción. Davis, director de Red+ Noticias, dejó códigos QR en zonas del canal para que trabajadores pudieran presentar denuncias anónimas.

Luego, empleados advirtieron en mensajes internos que varios de esos códigos habían desaparecido. Giovanni Celis, director del informativo, negó los hechos alegando que no había ciertos contactos ni llamadas fuera del horario laboral. Claro Colombia respondió a RAYA que Red+ Noticias ha mantenido disposición para atender los requerimientos de la autoridad administrativa y entregar la documentación correspondient





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