Bancos colombianos habilitan adelantos de nómina sin intereses para el Black Friday 27 de noviembre. Conoce los cupos, requisitos y condiciones de Davivienda, BBVA y más.

La inminente celebración del Black Friday, programada para el 27 de noviembre de 2026, ha motivado a una amplia gama de entidades financieras en Colombia a lanzar ofertas de liquidez inmediata. Los consumidores buscan aprovechar esta jornada para adquirir productos de temporada, mientras que los comerciantes han iniciado ciclos de descuentos anticipados. Para facilitar estas compras, cuatro de las principales instituciones bancarias del país, Banco Davivienda, BBVA, AV Villas y Banco de Bogotá, han activado productos especiales que permiten a los trabajadores acceder a una fracción de su salario futuro.

Facilidades de Liquidez Sin Intereses Iniciales

Estas entidades financieras promueven activamente el adelanto o anticipo de nómina como una solución estratégica para los compradores. El mecanismo central de estas ofertas permite a los usuarios disponer de fondos adicionales sin incurrir en intereses corrientes durante los primeros plazos del crédito. Esta condición financiera se ha vuelto un atractivo clave, ya que permite a las familias y empleados gestionar su flujo de caja antes de la tradicional quincena. La expectativa es que estos instrumentos de liquidez impulsen el consumo en categorías específicas donde se pronostican los mayores volúmenes de transacciones comerciales.

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Condiciones y Límites del Banco Davivienda

Banco Davivienda ha establecido un marco regulatorio claro para la solicitud de estos créditos mediante su plataforma digital. Los empleados que mantienen una cuenta de nómina activa con la entidad pueden acceder a un cupo de crédito que oscila entre los $200.000 y los $3.000.000. Esta flexibilidad permite realizar utilizaciones parciales del cupo disponible desde montos tan bajos como $20.000, ajustándose al margen crediticio aprobado para cada solicitante. Para habilitar este servicio, es requisito indispensable que la empresa empleadora cuente con un convenio de nómina habilitado con el banco, y el trámite se realiza de manera integral a través de la App Davivienda o la página web oficial.

Requisitos Específicos de BBVA y Banco De Bogotá

Por su parte, BBVA ofrece la posibilidad de adelantar hasta el 30% del valor total de la nómina o un límite máximo de $1.000.000, dependiendo del perfil del usuario. La activación de estos fondos es inmediata y puede realizarse desde la aplicación móvil del banco o a través de los cajeros automáticos de la red. BBVA exige que los solicitantes tengan la cuenta de nómina abierta en la entidad, estar al día en todas sus obligaciones crediticias vigentes y no presentar reportes negativos en las centrales de riesgo. Adicionalmente, la empresa empleadora debe superar las validaciones internas de crediticias de la institución.

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El Banco de Bogotá ha dispuesto una línea rotativa con aprobación inmediata que otorga cupos entre $100.000 y $800.000, asegurando que el monto no supere el 20% del salario del trabajador. El dinero se deposita directamente en la cuenta de ahorros o corriente y no genera intereses durante los primeros 30 días tras la solicitud. Los interesados deben certificar unos ingresos mínimos equivalentes a 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), no registrar reportes negativos en las bases de datos de riesgo y suscribir electrónicamente el pagaré y la carta de instrucciones desde la Banca Virtual.

Detalles Operativos de AV Villas

AV Villas ha incluido en su catálogo financiero el producto Anticipo de Nómina, el cual otorga un cupo rotativo que fluctúa entre $100.000 y $1.000.000. Al igual que sus competidores, este producto incluye una exención de intereses durante los primeros 30 días de vigencia del adelanto. Para activar la línea de crédito a través de la AV Villas App o la Banca Virtual, el usuario debe demostrar tener su cuenta de nómina activa con un abono recibido en el último mes. Asimismo, se requiere acreditar ingresos de al menos 1 SMMLV y no poseer reportes negativos en las entidades de información crediticia.

Impacto en el Mercado de Consumo

El objetivo de estas facilidades crediticias es incentivar la adquisición de tecnología, electrodomésticos, moda, productos para el hogar, belleza y viajes. Estas categorías representan los pilares fundamentales de la oferta comercial durante la temporada navideña y de fin de año. Al eliminar la barrera de la falta de liquidez inmediata, los bancos pretenden maximizar la intensidad de la compra. Los comerciantes, por su lado, benefician de un aumento en la capacidad de gasto de los consumidores, lo que se traduce en mayores volúmenes de transacciones y optimización de inventarios prenavideños.

Recomendaciones de Uso Responsable del Crédito

Ante la disponibilidad de estos fondos, las entidades financieras emiten advertencias importantes sobre el uso responsable del crédito. Se aconseja a los usuarios fijar un presupuesto estricto que se ajuste a su capacidad de pago real, enfocándose en necesidades prioritarias y no en gastos superfluos. Además, se recomienda comparar los precios con anterioridad para certificar que la rebaja del comercio sea real y no un mecanismo de marketing inflado. Una vez validadas las ofertas, se sugiere comprar exclusivamente en plataformas oficiales y seguras, evitando transacciones en redes Wi-Fi públicas o clic en enlaces sospechosos para prevenir fraudes cibernéticos.