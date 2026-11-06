Adiós a las selecciones: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo cierran ciclo mundialista

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez anuncian su retiro de las selecciones de Portugal y Colombia tras el Mundial 2026. Conoce los detalles de su despedida.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez han dado por concluida su etapa con las selecciones nacionales de Portugal y Colombia respectivamente. El capitán de la escuadra lusa, máximo goleador histórico en partidos de selecciones con 146 anotaciones, hizo el anuncio oficial el jueves 5 de noviembre del 2026. Esta decisión llega poco más de un mes después de que el delantero abandonara la concentración de su equipo en Dinamarca tras un desentendimiento con el entrenador Jorge Jesus.

Último reencuentro antes de la despedida

El 27 de junio, durante la fase de grupos del Mundial de Norteamérica, ambos capitanes se encontraron en el camerino del estadio de Miami para un duelo entre Colombia y Portugal que finalizó empatado sin goles. Con 41 años en el caso de Ronaldo y 34 años cumplidos por Rodríguez, quienes pronto alcanzarían los 35, los futbolistas se abrazaron con la intensidad propia de antiguos compañeros del Real Madrid entre 2014 y 2017. Intercambiaron palabras al oído y rieron juntos, asumiendo el peso de ser líderes veteranos en su último probablemente torneo mundialista.

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Impacto viral del retiro de Cristiano Ronaldo

La noticia del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa recorrió el planeta generando un récord de interacciones digitales. El video oficial donde comunica su decisión acumuló 412 millones de reproducciones, 30 millones de me gustas y más de 3 millones de comentarios desde su publicación. Entre los internacionales que reaccionaron ante el anuncio se encuentran figuras reconocidas mundialmente como Marcelo, Raúl González y el mismo James Rodríguez.

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La amistad entre James y Cristiano en el Real Madrid

James Rodríguez calificó el anuncio de su excompañero escribiendo la palabra leyenda en su publicación, un comentario que generó gran repercusión. Durante su paso compartido por el club español, disputaron 86 partidos oficiales. La sinergia entre ambos fue eficiente, ya que Cristiano Ronaldo registró 11 goles asistidos por el volante colombiano, mientras que Rodríguez festejó 7 dianas tras recibir pases del delantero portugués. Esta histórica conexión deportiva subyace a la profundidad de su reencuentro en Miami.

Secuencia cronológica de las renuncias

La salida de la competencia internacional siguió un orden específico entre los dos astros. James Rodríguez fue el primero en informar que no volvería a vestir la camiseta de La Tricolor, anuncio que realizó en septiembre. Cristiano Ronaldo concretó su retiro el 5 de noviembre del 2026, consolidando el fin de una era dorada en el fútbol mundial. Ambos jugadores dejaron sus equipos nacionales de manera definitiva tras marcar profundamente el deporte en diferentes etapas de sus carreras.