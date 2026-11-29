Marc Márquez cierra su etapa en MotoGP con un segundo puesto en Valencia. Raúl Fernández gana la carrera mientras Bezzecchi consagra su subcampeonato mundial ante 100.000 aficionados.

El piloto catalán Márc Márquez ha puesto el punto final definitivo a su prolífica trayectoria en el Mundial de MotoGP durante la disputa del Gran Premio de Valencia este domingo. El octuple campeón del mundo, quien pilotó una motocicleta Ducati dorada en su última carrera, cruzó la meta en la segunda posición, asegurando una despedida inolvidable ante la afición valenciana.

Despedida épica de Márc Márquez en Valencia

Esta actuación culminó una carrera marcada por la emoción y la competencia directa. El ganador de la prueba fue su compatriota Raúl Fernández, quien pilotaba una motocicleta Aprilia-Trackhouse. El italiano Marco Bezzecchi, también con Aprilia, finalizó en la cuarta posición, lo que le permitió asegurar matemáticamente el subcampeonato del Mundial de MotoGP. Jorge Martín, representante de Ducati, completó el podio del campeonato mundial al terminar en tercer lugar, ubicándose por detrás de Bezzecchi en el orden de llegada.

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Márc Márquez, quien ya se había asegurado su octavo título en Portugal la semana anterior, mostró una clara emoción tras cruzar la línea de meta. El piloto bromeó con los espectadores coreando su nombre y ondeando banderas españolas, comentando que casi logró la victoria. Expresó su profundo agradecimiento por el apoyo recibido, reconociendo que extrañará la motocicleta pero que la conexión con los aficionados es algo que ya no podrá vivir en competición. Sus palabras fueron dichas con visible emoción, casi al borde de las lágrimas.

Detalles de la carrera y rivalidad con Bezzecchi

La dinámica de la última carrera de Márquez comenzó con una salida agresiva desde la segunda posición. El piloto español arrebató rápidamente la primera posición a Marco Bezzecchi, quien había salido desde la pole position. Sin embargo, el italiano fue perdiendo ritmo progresivamente. En la tercera vuelta de la carrera, Raúl Fernández superó tanto a Márquez como a Bezzecchi, tomando el liderato que mantuvo hasta el final del evento deportivo.

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Fernández abrió una ventaja de poco más de dos segundos sobre Márc Márquez en las etapas finales de la prueba. El catalán intentó reducir esta brecha en las últimas vueltas, llegando a bajarla prácticamente a la mitad en el tramo final, pero fue insuficiente para alcanzar a su rival. Raúl Fernández afirmó que fue increíble mantener a raya a Márc Márquez, destacando la intensidad del duelo. Este triunfo representó la tercera victoria de Fernández en la categoría reina del motociclismo mundial.

Estadísticas históricas y legado del piloto español

Con este retiro, Márc Márquez cierra catorce temporadas de competencia ininterrumpida en MotoGP. Su palmarés incluye ocho títulos mundiales, 80 victorias en Grandes Premios y 134 podiums. Además, sumó 25 victorias en carreras sprint, alcanzando un total de 227 Grandes Premios disputados. El palmarés completo también incluye un título de 125 cc en 2010 y otro de Moto2 en 2012, consolidando su estatus como una leyenda del deporte.

El piloto explicó que decidió retirarse porque la tensión física y mental se había vuelto insostenible. Indicó que el "elástico" estaba demasiado tenso y podía romperse en cualquier momento, por lo que detenerse fue la decisión correcta para su salud. Aclaró que aunque disfrutar del fin de semana y recibir el cariño de la afición fue gratificante, el rendimiento ya no era su prioridad. Afirmó que mientras el piloto Márquez termina aquí, la persona continúa su vida con normalidad.

Impacto en el Mundial y futuro del motociclismo

El contexto del evento también incluyó la definición del subcampeonato y la lucha entre constructores. Mientras Bezzecchi y Jorge Martín peleaban por el segundo puesto, el italiano se impuso en la general del campeonato. Por otro lado, Aprilia logró conquistar su primer título de constructores en la categoría reina, deteniendo la racha de Ducati que apuntaba a su séptima corona consecutiva.

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La despedida de Márc Márquez contó con la presencia de aproximadamente 100.000 aficionados en el circuito Ricardo Tormo. Su hermano, Alex Márquez, no pudo compartir el momento en la pista debido a un broncoespasmo que lo llevó al hospital por la mañana. A pesar de la ausencia del hermano menor en la pista, Márc Márquez consideró impresionante que pudiera estar presente en el circuito. Pedro Acosta, quien finalizará tercero, confirmó que pilotará una Ducati oficial en 2027, marcando un cambio de equipo para el futuro del piloto español.