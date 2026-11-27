Filtración revela que Adidas preparará una tercera camiseta azul para Colombia en 2027 con el escudo histórico de Adefutbol y logo Trefoil.

Adidas ha preparado un homenaje a la historia de la selección Colombia para el año 2027. La marca, que viste a Colombia hace 15 años, sacará por primera vez una tercera camiseta, la cual sería azul completamente y cambiaría el escudo de la actual Federación Colombiana de Fútbol por el de la extinta Asociación de Fútbol Colombiano ( ADEFUTBOL). Este gesto busca recuperar una de las épocas más doradas del fútbol nacional.

Detalles del Diseño y Historia del Escudo

El logo de ADEFUTBOL es histórico porque marca el hito logrado en la década de 1960. Vistiendo este escudo, Colombia clasificó por primera vez a una Copa del Mundo de la FIFA en Chile 1962, además estaría acompañado por el clásico escudo Trefoil del gigante teutón, haciendo más nostálgica la prenda. Esta combinación visual busca evocar la identidad del fútbol colombiano de hace más de seis décadas, alejándose de los diseños contemporáneos para abrazar un legado puramente tradicional y reconocible por los aficionados de larga data.

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Origen de la Filtración y Contexto de Mercado

Todo esto se sabe gracias a la filtración del sitio Footy Headlines. Durante años, este medio se ha encargado de filtrar varios diseños de distintos clubes y selecciones del mundo. Ellos filtraron las camisetas del último Mundial de 2026 en Norteamérica y todo apunta a que le volverán a dar en el clavo con una prenda que se usaría en competición oficial, pero que tiene un tinte notable de colección. La precisión de Footy Headlines sugiere que este desarrollo está en una etapa avanzada de planificación por parte del fabricante alemán, lo que refuerza la credibilidad de estos detalles específicos antes de un lanzamiento oficial previsto para el próximo lustro.

Antecedentes de Camisetas Alternativas en Colombia

La nueva propuesta no sería la primera vez en la historia del combinado nacional que se saca una tercera camiseta, pues en el 2009, la marca italiana Lotto sacó tres camisetas para Colombia: una amarilla, una azul y la tercera blanca. Esa experiencia previa establece un precedente claro sobre la viabilidad comercial y deportiva de utilizar uniformes que no siguen la paleta de colores tradicional amarilla, azul y roja dominante. Los usuarios actuales pueden recordar aquella campaña, donde la innovación fue bien recibida pero limitada por los recursos de la marca anterior, a diferencia de la presencia global y capacidad de producción de Adidas.

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Reacción Social y Contexto Deportivo Actual

Ya varios de los seguidores del combinado patrio mostraron su entusiasmo en redes sociales por la prenda que se filtró. Esto también se puede leer como un mensaje directo de la federación y la marca alemana de volver a las raíces del fútbol colombiano en medio de tanta polémica por la eliminación del Mundial, pero principalmente por la renovación del plantel dirigido por Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo 2030 y la Copa América 2028. La estrategia parece alinearse con un período de transición y renovación institucional, buscando estabilizar la imagen pública del equipo mientras se gestiona la confianza de la hinchada.

La decisión de adoptar un uniforme completamente azul con un escudo extinto representa un cambio radical en la estrategia de mercadeo de la selección. Al conectar directamente con la identidad de ADEFUTBOL, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol están intentando sanar heridas del pasado reciente y proyectar una imagen de respeto por la historia institucional. Este movimiento podría influir en la percepción de los aficionados sobre la seriedad y la dirección a largo plazo del proyecto deportivo liderado por Néstor Lorenzo, estableciendo un tono de respeto hacia el patrimonio histórico del fútbol nacional.