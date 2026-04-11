Adolescente asesinado en Sabanalarga: Investigación revela vínculos con bandas criminales

Un joven de 17 años, alias 'Satanás', fue asesinado en Sabanalarga, Atlántico. El crimen podría estar relacionado con disputas entre bandas criminales y un video revela supuestas órdenes de asesinato. La Policía investiga el caso.

Un nuevo episodio de violencia ha conmocionado al barrio San Antonio, en el municipio de Sabanalarga , Atlántico , tras el asesinato a balazos de un adolescente el viernes 10 de abril. La víctima, identificada por la Policía como Deiver Mercado Solano , de 17 años y conocido como 'Satanás', fue atacada por dos individuos desconocidos mientras caminaba por la zona. El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 p.m.

y a pesar de ser trasladado rápidamente al hospital municipal, falleció debido a la gravedad de las heridas. Este hecho ha generado consternación y ha puesto de manifiesto la preocupante situación de inseguridad que se vive en la región, sumándose a una serie de incidentes violentos que han afectado a la comunidad. Además del asesinato, en redes sociales circuló un video donde se observaba a 'Satanás' aparentemente interrogado y amarrado, momentos antes del crimen, mencionando nombres vinculados a organizaciones criminales. El video, que ahora es parte de la investigación, muestra a la víctima con una camiseta del Junior, revelando detalles sobre supuestas órdenes de asesinato y cierre de negocios en Sabanagrande, vinculando a figuras como 'Gomelo' y Digno Palomino, cabecillas de 'Los Pepes'.\Las autoridades se encuentran investigando este asesinato y analizando el video para determinar las circunstancias y los responsables del crimen. En el video, el joven implicado mencionó estar involucrado en el asesinato de la señora de Sabanagrande, Julia Antonia Barrios Calceta, y en el cierre de negocios en Sabanagrande, todo ello, presuntamente, por órdenes de 'Gomelo'. 'Gomelo', identificado como Aldair Enrique Montenegro Mejía, ha sido señalado como líder de una facción de 'Los Pepes' y actualmente se encuentra recluido en prisión. La Policía del Atlántico ha intensificado sus esfuerzos para desarticular las estructuras criminales que operan en la zona, y este asesinato podría estar relacionado con disputas territoriales y el control delictivo. La 'Operación Caribe', liderada por la Policía Nacional, ha tenido como objetivo reducir los homicidios y el tráfico de estupefacientes en el departamento del Atlántico, lo cual ha resultado en la captura de varias personas vinculadas a estas actividades delictivas. \La investigación se enfoca en esclarecer las conexiones de 'Satanás' con la estructura criminal, las motivaciones detrás del asesinato y la participación de otras personas. Se busca determinar si este crimen está vinculado a las disputas territoriales entre bandas criminales, el control de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión, o si existen otros factores subyacentes. La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que pueda ayudar a la investigación, garantizando absoluta reserva. Se espera que este caso se resuelva prontamente y se capture a los responsables. La comunidad de Sabanalarga y sus alrededores se encuentra en estado de alerta ante este nuevo hecho de violencia. La situación requiere medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, así como para combatir la impunidad y el accionar de las bandas criminales en la región. La Fiscalía General de la Nación está trabajando en conjunto con la Policía para recabar pruebas y esclarecer los hechos, buscando justicia para la familia de la víctima y la tranquilidad de la comunidad





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