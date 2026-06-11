Adolescente de 16 años se presenta en la inspección policial tras conflicto familiar en Bello

Las autoridades confirmaron que tras un conflicto familiar en el barrio Araucarias 2, un adolescente de 16 años se presentó en la inspección policial. El crimen de un hombre de 37 años, quien fungía como el cabeza de familia, se confirmó en el municipio de Bello, en medio de una discusión que se registró al interior de una vivienda. La víctima fue identificada como Robinson David Vidal, quien murió por varias puñaladas en su cuerpo, una de ellas en el pecho. Aunque el hombre fue trasladado hasta el Hospital Marco Fidel Suárez de esa localidad, allí falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan las causas del conflicto familiar y el joven deberá responder judicialmente por el delito de homicidio.

Las autoridades confirmaron que tras un conflicto familiar en el barrio Araucarias 2, un adolescente de 16 años se presentó en la inspección policial. El crimen de un hombre de 37 años, quien fungía como el cabeza de familia, se confirmó en el municipio de Bello , en medio de una discusión que se registró al interior de una vivienda.

La víctima fue identificada como Robinson David Vidal, quien murió por varias puñaladas en su cuerpo, una de ellas en el pecho. Aunque el hombre fue trasladado hasta el Hospital Marco Fidel Suárez de esa localidad, allí falleció debido a la gravedad de las heridas. El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el menor de edad llegó hasta la Inspección de Permanencia de Bello para narrar lo sucedido.

Posteriormente, este ciudadano, cuando recibía asistencia médica, fallece. Posterior, el adolescente que había causado esta conducta delictiva llegó hasta la inspección y allí hizo presentación, y él mismo, comillas, expuso que él había cometido la conducta delictiva de homicidio contra este integrante del núcleo familiar. Las autoridades investigan las causas del conflicto familiar y el joven deberá responder judicialmente por el delito de homicidio. Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes





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