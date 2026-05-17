Adolescente de 17 años fallece durante linchamiento en Campo de la Cruz (Atlético)

Un adolescente de 17 años ha sido linchado y ha fallecido durante un ataque armado en Campo de la Cruz, Atlático.

El adolescente de 17 años falleció tras ser perseguido y agredido por varios habitantes del corregimiento luego de un ataque armado registrado en una vivienda en construcción.

Según la versión preliminar de las autoridades, tras lo sucedido varios habitantes iniciaron una persecución contra el presunto agresor, logrando interceptarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental. Allí fue atacado con objetos contundentes y, al parecer, herido con su propia arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada por las autoridades como Christopher Hernesto Vientman Rodríguez, de 17 años.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal adelanta labores de recolección de pruebas y verificación de información para determinar los móviles del caso e identificar a las personas involucradas en la agresión que terminó con la muerte del adolescente





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caribbean Colombia Crime Lichamiento New Details News Violence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menores de edad resultaron accidentados al conducir camionetas a alta velocidad: una adolescente murióEl hecho ocurrió en el departamento del Meta en la noche del jueves 14 de mayo, por un presunto exceso de velocidad.

Read more »

Dos hombres y una adolescente sufren muertes fatales en accidente en Valle del Antón en AntioquiaDos hombres y una adolescente murieron en un accidente en Valle del Antón, Antioquia, en horas de la madrugada de este 15 de mayo, en las que los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en tres veredas distintas de un corregimiento, según autoridades.

Read more »

Indignación por el asesinato de un adolescente de 13 años en PiedecuestaEl menor de 13 años se encontraba en el sector de la cancha del Pobre Luis cuando fue apuñalado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Vea lo que se conoce del caso.

Read more »

Joven de 17 años atacó a bala a 2 hombres y luego la comunidad le quitó la vidaEl hecho sucedió en el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción de Campo De La Cruz, Atlántico.

Read more »