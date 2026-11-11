Adolescentes heridos y fallecidos en Angostura, Norte de Antioquia, bajo investigación por vínculos armados

Autoridades investigan el asesinato y herida de dos menores de 16 años en Angostura, Norte de Antioquia, vinculados a Disidencias del Frente 36 y enfrentamientos con el Clan del Golfo.

Dos adolescentes de 16 años resultaron afectados por la violencia del conflicto armado en el municipio de Angostura, ubicado en Norte de Antioquia, Colombia. Los informes oficiales detallan que la primera víctima fue atendida de urgencia el lunes 9 de noviembre en el hospital local. Este joven había sido rescatado de la vereda Matablanco, una zona rural que se encuentra aproximadamente a 24 minutos del casco urbano del municipio.

Desarrollo del caso de herido en Matablanco

El adolescente presentaba dos heridas de bala en la cabeza al ser recibido por el personal médico. Tras recibir la atención médica inicial necesaria en la localidad, fue trasladado para continuar con su tratamiento en un centro asistencial ubicado en Medellín. Según la información suministrada por las autoridades locales, el menor declaró que durante la mañana de ese día había sido extraído de la vereda La Trinidad por hombres armados desconocidos.

Also read Jueces y fiscales protestan en Antioquia contra el recorte a la Rama Judicial

Fallecimiento en la morgue de Yarumal

La situación se agravó al día siguiente, cuando el martes 10 de noviembre ingresó a la morgue municipal de Yarumal el cuerpo de otro joven de 16 años. Esta segunda víctima provenía de la vereda Batea Seca, un área que dista unos 45 minutos del casco urbano de Angostura. El reporte médico y policial confirmó que el cuerpo presentaba otras heridas de tiros en la cabeza, lo que confirma la letalidad del incidente en esta zona rural.

Advertisement

Vínculos con Disidencias y el Clan del Golfo

Una pieza clave en la investigación es la vestimenta de la segunda víctima. El cuerpo del adolescente estaba vestido con prendas que serían similares a las utilizadas por las Disidencias del Frente 36, un grupo ilegal que opera en la zona geográfica. Estas evidencias textiles son fundamentales para establecer la pertenencia o el reclutamiento forzado de los menores en estas estructuras criminales.

Investigación oficial y postura municipal

Las autoridades de Angostura están investigando si estos hechos de presunto reclutamiento de menores están relacionados con recientes enfrentamientos entre las Disidencias y el Clan del Golfo. En particular, se analiza un combate armado ocurrido el mismo 9 de noviembre en Angostura, que podría ser el detonante de la violencia contra los adolescentes. No obstante, Yeison Alejandro Castaño, secretario general y de Gobierno de Angostura, indicó a Teleantioquia Noticias que hasta el momento ni la Alcaldía ni la Personería habían recibido denuncias formales por reclutamiento forzado de menores en el municipio.